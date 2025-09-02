Continúa a lea política arredor da xefatura de protocolo do Concello de Santiago
O PSOE censura que se opte por cubrir o posto con persoal eventual cando xa estaba prevista unha praza pública nas oposicións de 2024
ECG
A dirección do protocolo do Concello de Santiago segue sendo motivo de lea política. Comezou a finais de xullo o PP. No último pleno antes das vacacións, o seu líder Borja Verea desvelaba a dimisión da anterior encargada destas funcións. Segundo os populares o motivo foran as declaracións da alcaldesa trala súa ausencia na entrega da Medalla de Galicia á princesa Leonor. Sanmartín referírase a fallos de comunicación entre protocolo do Concello e a Xunta. Este luns, a rexedora anunciou que o posto xa estaba cuberto por Mariña Bello Vázquez e agora é o PSOE o que engade novas críticas.
Persoal de confianza
Ata o momento o posto de protocolo non estaba cuberto por personal funcionario do Concello, senón que o partido de goberno contrataba esta figura mediante o persoal eventual (cargo de confianza). Sanmartín anunciou o pasado luns que «haberá unha oferta pública para a presentación de persoas que queiran optar e será unha praza oficial do Concello de Santiago».
Oposicións
Pero onte, a concelleira Marta Abal lembrou que esa oferta pública xa foi convocada en 2024. Abal censurou que a súa cobertura interina permanece paralizada dende xullo do pasado ano, cando se publicou o listado provisional de admitidos e excluídos. A concelleira engadiu que semella evidente que ao goberno do BNG «non lle gusta o listado publicado» e, namentres, opta por «colocar a dedo a unha persoa da súa confianza baixo a fórmula do persoal eventual». Abal acusou a Sanmartín de «mentir descaradamente».
Dende o Concello de Santiago limitáronse onte a asegurar que a praza está efectivamente creada desde o ano 2024 e que agora se vai cubrir.
