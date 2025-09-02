¿Cómo participar en la subasta de los inmuebles incluidos en el Rexistro de Soares?
Espírito Santo 33 inaugura las adjudicaciones a través de este mecanismo, mientras otros tres inmuebles siguen pendientes de la justicia
El Concello de Santiago adjudicó el primero de los inmuebles incorporados al llamado Rexistro de Soares: un edificio situado en el número 33 de la calle Espírito Santo. La vivienda, en estado de abandono desde hace años, pasará ahora la manos de un nuevo propietario tras un proceso de subasta pública.
Otros tres edificaciones en ruinas que también forman parte de este Rexistro aún deberán esperar, pues su salida al mercado está pendiente de la resolución de un recurso judicial. Se trata de las viviendas situadas en la Praciña das Penas, 5; Loureiros, 14 y San Roque, 23.
¿Cómo funciona el procedimiento?
Una vez que un inmueble entra en este registro, el Concello puede promover su venta mediante subasta pública. El proceso está regulado por la Lei do Solo de Galicia y por la normativa municipal. Tras publicarse el anuncio oficial, las personas interesadas pueden presentar sus ofertas en un plazo determinado.
Segundo explican fuentes del Concello, para participar en la subasta es necesario:
- Estar debidamente identificado como persona física o jurídica.
- Depositar una garantía económica previa (un aval o fianza) equivalente a un tanto por ciento del precio de salida.
- Presentar la documentación administrativa requerida, disponible en el propio anuncio de la subasta.
Una vez finalizado el plazo, las ofertas se abren en un acto público y se adjudica el inmueble a la propuesta más ventajosa.
A la espera de la justicia
Mientras el edificio de la calle Espíritu Santo 33 ya tiene nuevo dueño, los otros tres inmuebles inscritos en el Rexistro de Soares siguen bloqueados. Su subasta está condicionada a la resolución de un recurso judicial presentado por los propietarios, que cuestionan su inclusión en este procedimiento.
Con esta primera adjudicación, el Concello de Santiago da un paso simbólico pero significativo en la puesta en marcha de este mecanismo, pensado, tal y como explican, para luchar contra el abandono del patrimonio inmobiliario de la ciudad.
