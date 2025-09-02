Os pensionistas de Santiago temen polas pagas do futuro
Preocupa a estabilidade do sistema ante o elevado número de xubilacións previstas a medio prazo
A Plataforma de Pensionistas de Compostela volveu a concentrarse este luns na defensa dos seus dereitos e retomando reivindicacións coma a equiparación da pensión mínima co salario mínimo, logo do parón do mes de agosto. A mobilización foi coma sempre, dende hai xa máis de oito anos, na Praza do Obradoiro, nos soportais de Raxoi por mor da choiva.
Manuela Fraguela, voceira da plataforma, conversou con EL CORREO GALLEGO sobre as reivindicacións de Pensionistas de Compostela, que neste momento pon o foco na sostibilidade do sistema de pensións e no informe do mes de marzo de Airef –Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal– que afirma esta sostibilidade no momento actual, «polo que non sería necesario facer ningún axuste».
Así e todo, o co horizonte posto en 2050 preocupa a estabilidade deste sistema, pois como conta Fraguela «este ano e os seguintes, até 2050, hai moita xente que vai xubilarse, xente que vén con períodos de cotización moi longos e con cotizacións altas, porque xa tiña un bo salario. E vai, efectivamente, notarse moito no gasto de pensións». O mencionado informe, comenta a voceira da plataforma, está a ser revisado a petición da Unión Europea, mais en calquera caso non cambia as reivindicacións que onte os Pensionistas de Compostela denunciaron ante a cidadanía no Obradoiro.
Unha destas reivindicacións é a equiparación da pensión mínima co SMI –Salario Mínimo Interprofesional– e a superación, tamén no caso das pensións, da fenda de xénero. «É un problema que está moi ligado á situación do mercado de traballo», apunta Manuela Fraguela, «se as mulleres cotizan pouco e cotizan baixo, chega o momento da xubilación e perténcelles unha pensión baixa, e esa fenda vai estar aí mentres non se modifique a dinámica do mercado de traballo. Non é tanto unha reforma das pensión coma do mercado de traballo».
A plataforma, que recoñece que se cumpriron nestes máis de oito anos algunhas das súas demandas, segue a insistir na necesidade de realizar unha auditoría das contas da Seguridade Social ou que se blinden as pensións do sector da construción. Dende Pensionistas de Compostela reclaman que non se promovan «plans de pensións de Emprego financiados con fondos públicos» ou que se constrúan máis residencias e centros de día tamén públicos, e esixen «representación social e política».
