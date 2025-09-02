Del Festival Maré a una exposición de tatuajes: planes para amenizar la vuelta al cole en Santiago

El mes de septiembre ya está aquí y con él empiezan a aparecer de nuevo las preocupaciones de la vida diaria. Atrás empiezan a quedar el sinfín de fiestas populares del verano gallego o las innumerables propuestas para disfrutar de la época estival y las miradas empiezan ahora a centrarse en la vuelta al trabajo o en el inicio del curso escolar.

Mientras ese comienzo del curso se aproxima y las rutinas empiezan a retomarse, Santiago se prepara para un mes de septiembre en el que, a pesar de la vuelta al trabajo, contará con un programa lleno de actividades imperdibles.

La música será la gran protagonista de un mes de septiembre en el que se sucederán los conciertos, exposiciones o festivales en la capital gallega. Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar de este mes de septiembre en Santiago.

Música y gastronomía se mezclan en la azotea del hotel NH Collection / Cedida

NoitiNhas

El ciclo noitiNhas, que se celebra en la azotea del hotel NH Collection de Santiago, concluye este mes de septiembre la edición de este año.

Este miércoles 3 de septiembre se celebrará la quinta y última cita del ciclo gastronómica y musical. En esta ocasión el día comenzará con la sesión de DJ Belish desde las 19.30 horas y la actuación de los australianos Full Flowe Moon Band a las 21.00 horas.

En esta última jornada, los presentes podrán disfrutar del showcooking elaborado por los chefs Brisa Medina y Carlos Ínsua, del restaurante Benedita Elisa.

Edición anterior de Cidade Imaxinaria en el Gaiás / Cidade da Cultura

Cidade Imaxinaria

Este sábado 6 de septiembre se celebrará una nueva edición del festival infantil gratuito Cidade Imaxinaria. Será en la Cidade da Cultura, en horario de 17.00 a 22.00 horas.

El evento, una de las citas imprescindibles de ocio cada verano para los más pequeños, contará con un total de quince propuestas que incluyen tres espectáculos en pista con escenario fijo, seis espectáculos en formato pasacalles y cinco zonas de juego.

Un concierto el año pasado en el Holanola Fest / Cedida

Holanola Lab-Fest

El Holanola Lab-Fest, el festival artístico de intercambio musical entre la península y Nueva Orleans, regresa por cuarto año a Santiago del 16 al 21 de septiembre.

Por la capital gallega pasarán este año el batería Joe Lastie (miembro de Preservation Hall Jazz Band durante 35 años) con Joe Lastie's New Orleans Sound junto a Carlos Childe, el brasileño Leo Middea con su banda, el congolés Boma Bango o el cantautor texano Noel McKay.

La programación completa de la edición de este año en Santiago es la siguiente:

Martes 16 : en Fuco Lois Bar, Noel McKay y Julián Maeso .

: en Fuco Lois Bar, y . Miércoles 17 : en la Borriquita de Belén. The Get .

: en la Borriquita de Belén. . Jueves 18 : a la Sala Riquela llegará Leo Middea .

: a la Sala Riquela llegará . Viernes 19 : concierto de Boma Bango en la Borriquita y de Joe Lastie's New Orleans Sound w/ Carlos Childe .

: concierto de en la Borriquita y de . Sábado 20: en la Borriquita actuación de 7xmedio y en la Sala Riquela de Inquiry Quintent w/ Aurora Nealnd.

Festival Maré

Entre el 24 y el 28 de septiembre, llegará a Santiago, por sexto año consecutivo, el Festival Maré, que convertirá a la capital gallega en el epicentro de la diversidad musical y artística con más de una treintena de artistas, talleres, poesía, artesanía, comedia, danza...

Gala i Ovidio, Judit Nedderman & Pau Figueres, Bongeziwe Mabandla, Bombino o Davide Salvado son algunos de los artistas que actuarán este año en el Festival Maré / Cedida

La programación de esta edición del Festival Maré:

Miércoles 24 : Carabela y Felisa Segade en la Sala Capitol (20.30 h.).

: y en la Sala Capitol (20.30 h.). Jueves 25 : Leiden en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia (18.30 h.), Gala i Ovidio en el Teatro Principal (19.30 h.), Clara Cantore en Modus Vivendi (20.30 h.), Kevin Johansen + Liniers en la Sala Capitol (21.00 h.) Sofía Espiñeira en la Capitol (21.00 h.) y Daasanach DJ en la Casa das Crechas (22.00 h.).

: en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia (18.30 h.), en el Teatro Principal (19.30 h.), en Modus Vivendi (20.30 h.), en la Sala Capitol (21.00 h.) en la Capitol (21.00 h.) y en la Casa das Crechas (22.00 h.). Viernes 26: Judit Neddermann & Pau Figueres en la Igrexa da Universidade (18.00 h.), Maestro Espada en el Teatro Principal (19.30 h.), Trinka en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia (20.30 h.), Dulzaro en la Casa das Crechas (21.00 h.), Sara Curruchich en la Praza de Mazarelos (21.15 h.), Bombino en Capitol (21.30 h.), Pablo Und Destruktion en la Sala Riquela (22.00 h.), A Pedreira en la Praza de Mazarelos (22.45 h.) y El Búho en Mazarelos (00.15 h.).

Sábado 27 : Davide Salvado en la Igrexa da Universidade (12.00 h.); Ailá en Mazarelos (13.30 h.); Germán Díaz, Benxamín Otero y Vidya Shah en la Igrexa da Universidade (18.00 h.); Bongeziwe Mabandla en el Teatro Principal (19.30 h.); Guada en Riquela (20.30 h.); El Nido en Mazarelos (21.15 h.); Tremenda Maré + Xavi Lozano en Capitol (21.30 h.); K.O.G. en Mazarelos (22.45 h.) y Da Cruz en Mazarelos (00.15 h.).

: en la Igrexa da Universidade (12.00 h.); en Mazarelos (13.30 h.); en la Igrexa da Universidade (18.00 h.); en el Teatro Principal (19.30 h.); en Riquela (20.30 h.); en Mazarelos (21.15 h.); en Capitol (21.30 h.); en Mazarelos (22.45 h.) y en Mazarelos (00.15 h.). Domingo 28: Peter Selek DJ en la Igrexa da Universidade (12.00 h.): Quico Comesaña, Quim Fariña, Santi Cribeiro y Anubía en el Teatro Principal (19.00 h.) Sol Band en Capitol (20.30 h.) y Sumrrá en Casa das Crechas (22.00 h.).

La cuarta edición de Tattoo Expo llegará este mes a Santiago / PEXELS

Tattoo Expo

Entre el 26 y el 28 de septiembre, Santiago acogerá la cuarta edición de la Tattoo Expo, uno de los eventos de tatuaje más grandes de Galicia.

Será en el Centro Comercial Área Central donde los amantes de la tinta podrán conocer algunos de los mejores tatuadores de manera gratuita.

Wos Festival

Tras cancelarse la edición del pasado año, el WOS Festival x SON Estrella Galicia vuelve a Santiago entre el 11 y el 14 de septiembre.

Conciertos audiovisuales e inmersivos, noches de club y performances inéditas son algunas de las propuestas que protagonizarán la octava edición del festival, que tendrá lugar en más de diez espacios emblemáticos de Compostela.

El cartel mezcla artistas consolidados a nivel nacional y gallego con algunas de las figuras más destacadas a nivel internacional, contando con una treintena de artistas: Abdullah Miniawy; aya & MFO present hexed!; Batu, Beatrice Dillon; Carme López; Carrier; CCL; Djrum; Grand River & Abdul Mogard; Heinali & Andriana-Yaroslaba Saienko; KAVARI; Klein; Lord Spikeheart; Los Thuthanaka; Masayoshi Fujita; Nazar; Niecy Blues; Objekt; Purelink; Rainy Miller; Saint Abdullah, Eomac y Rebecca Salvadori; Sara Persico & Mika Oki, Simo Cell; Tarta Relena; y ZULI.