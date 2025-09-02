Raxoi activa una doble vía para intentar que Santiago sea zona de alquiler tensionado

El Concello de Santiago no tira la toalla en su pretensión de que el municipio sea declarado zona de mercado residencia tensionado. Tras una reunión celebrada ayer entre técnicos del gobierno compostelano y de la Xunta de Galicia, fuentes del Pazo de Raxoi indicaron a este diario que tratarán de lograr el visto bueno a su solicitud a través de una doble vía: por un lado, modificarán la documentación presentada ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), cediendo a algunas de las exigencias planteadas por el ente autonómico; por otra parte, presentarán un recurso de reposición para que el IGVS retrotraiga el procedimiento en el que no dio luz verde a la petición.

A principios de agosto el Gobierno autonómico dio por «desistida» la solicitud presentada por Raxoi para aplicar esta medida, que permitiría poner tope a los precios del alquiler en determinadas circunstancias. La Xunta consideró que no se había respondido de manera adecuada a un requerimiento para exigir más documentación que fundamentara la propuesta.

Discrepancias entre gobiernos

Días después se programó el encuentro celebrado este lunes, sobre el que ambas partes indicaron que sería de carácter «técnico». A la finalización del mismo, fuentes de San Caetano señalaron que transcurrió en un tono «cordial» y que desde el IGVS trasladaron a Raxoi la documentación necesaria y los pasos a seguir para desbloquear el proceso. Las mismas fuentes precisaron que será necesario que el Concello presente una nueva solicitud, una vez que la formulada «non cumpriu os requisitos que marca a lei». Además, remarcan que deberá ir acompañada de un plan de actuación y someter el proceso de nuevo a un trámite de información pública, que se prolongará varias semanas.

El Concello mantiene sus discrepancias con parte de esta interpretación. Fuentes municipales aseguran que el organismo dependiente de la Consellería de Vivenda reconoció la «validez da diagnose», que el municipio «cumpre os requisitos» para obtener la declaración y que así queda acreditado en la solicitud. Desde San Caetano, sin embargo, hacen hincapié en que «en ningún momento se validou o documento de diagnóstico», elaborado por expertos de la Universidade da Coruña.

Recurso y modificación de la solicitud

El gobierno municipal incide además en que en el expediente tramitado por el IGVS «non constan informes técnicos nin xurídicos». Por todo ello, el Ejecutivo de Goretti Sanmartín presentará un recurso de reposición con el objetivo que el IGVS retroaiga el procedimiento, pues considera que «a tramitación non foi adecuada e non procedía darnos por desistidos».

En paralelo, cederá a las exigencias de la Xunta, pese a creer que «non están fundamentadas» y tratar de «superar así os obstáculos postos polo goberno autonómico do PP». Para cumplir con estas demandas, eliminará los datos procedentes de fuentes no oficiales e incorporará otros, como el estado del parque inmobiliario o el número de transacciones, «malia non seren legalmente esixibles». Raxoi apunta que también concretará más el alcance de algunas de las medidas correctoras propuestas.

Prioridades del nuevo curso

Durante su comparecencia ante los medios tras la Xunta de Goberno de ayer Goretti Sanmartín situó precisamente las políticas de vivienda como una de sus prioridades para el curso político que acaba de empezar. Entre ellas figura la declaración de zona tensionada, pero también la creación de una empresa municipal o la adquisición y rehabilitación de inmuebles.

La alcaldesa aseguró que sacar adelante el nuevo contrato de transporte es también una «prioridade máxima». Antes del verano Raxoi cambió la fórmula de contratación y el Bipartito espera hacerlo realidad antes de terminar el mandato.

Por último, Sanmartín aludió al «mantemento diario do municipio» como otra de sus prioridades tras las críticas recibidas en las últimas semanas en relación a la limpieza de las calles, los desbroces de zonas verdes o el estado del firme de algunas vías.

