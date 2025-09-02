Raxoi impulsa un plan turístico que tiene como una de sus prioridades salvar el aeropuerto de Santiago

Un plan estratégico para desarrollar un modelo turístico sostenible desde las perspectivas medioambiental, económica y social; así como conseguir un modelo turístico armónico entre el vecindario, los turistas y visitantes y el sector turístico. Es lo que persigue el Concello de Santiago, que ayer hizo públicos los pliegos del contrato para la elaboración de este informe técnico. Las empresas interesadas pueden presentar ya sus ofertas.

Raxoi pretende que el plan estratégico represente un cambio de prioridad, de manera que apueste por un tipo de demanda turística que atribuya mayor valor añadido por persona frente a un turismo de masas que se focalice en la cantidad de visitantes. También se busca, según se desprende de los pliegos, reforzar el papel del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, «garantizando conexiones estables con destino Santiago desde los principales mercados turísticos, así como la apertura e implantación de rutas con origen en los nuevos mercados principales que el plan identifique.

El gobierno local entiende que el primer paso de este plan debe pasar por un proceso de análisis y diagnóstico de la situación. Así, se les pide a las empresas interesadas en participar en el concurso la elaboración de un análisis detallado de la situación actual que permita tener un conocimiento preciso del modelo turístico presente, con el objetivo de poder definir a continuación las estrategias y las medidas concretas que permitan evolucionar el modelo hacia el objetivo que se pretende alcanzar en los próximos años.

Se estipula que en el proceso de recogida de datos para el análisis se emplearán, como mínimo, dos tipos de fuentes. Primarias, con la elaboración de una encuesta dirigida a turistas y visitantes de la ciudad, a lo largo del año, que permita conocer sus principales características. Y secundarias: empleando todas aquellas fuentes que se consideren precisas para conocer la situación actual del turismo en la ciudad, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda.

En la fase de análisis se hará también un estudio que permita conocer el impacto que tiene el sector turístico en el PIB de Santiago. Además, para lograr un proceso de diagnosis que permita definir las características concretas del modelo turístico actual de Santiago, también se pide que se recojan en la máxima extensión posible las múltiples y diversas opiniones respeto del turismo en Santiago tanto por parte de los elementos del propio sector, a través de las diferentes asociaciones sectoriales, como del propio vecindario, a través de las asociaciones vecinales. Por otra parte, se debe contar también con la opinión de las principales entidades del municipio vinculadas directa o indirectamente con el turismo.

La empresa que lleve a cabo la elaboración del plan, para lo que se ha dispuesto una partida de 32.670 euros con IVA, podrá disponer de herramientas como mesas de trabajo sectoriales o temáticas, entrevistas en profundidad o encuestas. Además, se tendrán en cuenta de forma detallada todos los elementos que configuran el posicionamiento actual de Santiago como destino turístico, para lo cual se tomará como referencia tanto la imagen que se promociona del destino, desde Turismo de Santiago y desde otras entidades de promoción turística, como los propios recursos y activos turísticos con los que cuenta el ayuntamiento.

Tras esta primera fase, el trabajo debe incluir una serie de estrategias básicas y programas de actuación. Con esto, se definirán tanto las estrategias básicas a seguir como los programas de actuación concretos que se consideran más apropiados para desarrollar dichas estrategias. Estas deben hacer referencia a los principales mercados turísticos objetivo teniendo en cuenta el valor añadido que pueden aportar al ayuntamiento; así como al trabajo a desarrollar con operadores y compañías aéreas para introducir y fijar nuevas líneas con destino Santiago y estabilizar y reforzar las conexiones con los mercados turísticos principales; a la desestacionalización de la demanda a lo largo del año; la deslocalización de los flujos turísticos con el objetivo de desconcentrar la presión turística en la Catedral y en sus plazas; y al posicionamiento de Santiago como un destino Patrimonio de la Humanidad que va mucho más allá del fenómeno Xacobeo, con especial atractivo para el sector MICE.

Los programas de actuación deberán clasificarse en función de su prioridad para conseguir los objetivos genéricos marcados para el Plan Estratégico. Asimismo, los programas de actuación se ordenarán en un cronograma que servirá como guía de trabajo para el marco temporal 2026-2030, toda vez que el próximo Año Santo será en el 2027.

Todos estos trabajos deberán integrarse en un documento final que recoja todas las partes descritas; en concreto, todos los datos recogidos y generados en el momento del análisis, toda la información recabada para la elaboración de la diagnosis así como la propia diagnosis detallada, y el conjunto de estrategias y programas de actuaciones que se propongan. La empresa a la que le sea adjudicada la elaboración del plan tendrá un plazo de cinco meses para su entrega. Además, deberá comprometerse a colaborar con Turismo de Santiago en aquellas cuestiones que sean precisas de cara a la presentación de su contenido al vecindario, tanto a través de los medios de comunicación como en convocatorias abiertas al público general o en foros sectoriales.

