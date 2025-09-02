Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raxoi incorpora unha directora de protocolo tras dimitir a anterior

A nova responsable desta área comezou a exercer as súas funcións este luns

Fachada do Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela

Fachada do Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela / Antonio Hernández

Manu López

A nova directora de protocolo do Concello de Santiago incorporouse este luns ao seu posto de traballo, segundo revelou a alcaldesa Goretti Sanmartín tras ser publicado o seu nomeamento o pasado venres no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

A nova responsable desta área chega ao cargo tras a polémica saída da súa antecesora, que dimitiu a mediados de xullo despois de que a rexedora non acudise ao acto de entrega da Medalla de Galicia á princesa Leonor e de referirse posteriormente a fallos de comunicación entre os servizos de protocolo da Xunta e a Alcaldía.

Creación dunha praza pública

Sanmartín explicou ademais que Raxoi prepara un proceso de selección para a creación dun posto oficial do Concello de Santiago para a xefatura de protocolo, dado que agora non existe. «O que se viña facendo tradicionalmente era que desas tarefas de protocolo encargábase unha persoa eventual ligada ao grupo de goberno», explicou a alcaldesa, aclarando que esa é a fórmula mediante a que foi nomeada a nova responsable. A creación desta praza pública será «rápida», afirmou a rexedora.

