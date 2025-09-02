La Real Filharmonía vuelve al cole en Santa Marta, Galeras, Conxo, Fontiñas y San Agustín

La Real Filharmonía de Galicia (RFG) vuelve al cole este mes. Abrirá el curso los días 18, 19, 24, 25 y 26 de septiembre, con una gira denominada Conciertos en los Barrios, citas de entrada libre en Santa Marta, San Agustín, Galeras, Conxo y Fontiñas. El primer recital llega el jueves 18 de septiembre en el centro sociocultural de Santa Marta, a las 19.30 h., horario común para el resto de actuaciones. El tour sigue el viernes 19 en la Iglesia de San Agustín, el miércoles 24 en la Casa das Máquinas - (Galeras), el jueves 25 en la Iglesia de Santa María da Mercede (Conxo) y concluye el viernes 26 en el centro comercial Área Central (Fontiñas).

Esta tacada de recitales de la Real Filharmonía por barrios compostelanos «busca acercar la música sinfónica a todos los rincones de Santiago, llevando la orquesta fuera del Auditorio de Galicia para conectarla directamente con la ciudadanía».

Nueva temporada

Así, van a presentar parte del contenido de la nueva temporada, «con un formato más próximo y comentado por el propio director, Baldur Brönnimann». Buscan de esta forma «romper los muros invisibles que alejan la muchas personas de la música clásica», señalan desde la orquesta pública compostelana con el fin de superar prejuicios con una gira «para demostrar que esta forma de arte es para todas las personas», añaden.

El repertorio

El repertorio de la Real Filharmonía incluirá en cada una de las cinco citas piezas como la popular obertura de Las Bodas de Fígaro, de Mozart; la Sinfonía número 1 de Beethoven; y como parte del proyecto Cometas, se estrenará una obra del vigués Juan Durán (galardonado con el Premio de la Cultura Galega de la Xunta de Galicia en 2013 por su labor en el mundo de la música); Salut d´amour, Op. 12, del inglés Edward Elgar: Orawa, del compositor polaco Wojciech Kilar; la Serenata en Re menor, op. 44, B. 77 (1º y 2º mov.), del checo Antonín Dvorák; y la Sinfonía nº 3 en Sol menor, Op. 36 (1º mov.), de la autora francesa Louise Farrenc.

Esa nueva temporada de la Real Filharmonía (que cumple 30 años) lleva por nombre Historias, y llega tras una previa denominada Inconformistas (ambas comparten artista residente: la violinista gala Amandine Beyer.

Sensoxenoma

El calendario de la RFG, incluye, ya en octubre en su habitual sede en el Auditorio de Galicia, la pionera colaboración con el proyecto Sensoxenoma (impulsado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, IDIS: el 3 de octubre; con entradas a 5 €).

El 9 de octubre, también en el Auditorio, hay un concierto llamado Deja que te cuente, con la soprano belga Ilse Eerens y un repertorio donde cabe un estreno de la obra compuesta por la guitarrista y compositora hispano-lusa. Inés Badalo; Let me tell you, del danés Hans Abrahamsen; la Sinfonía núm. 1 en Sol menor, Op. 13, TH 24 Sueños de invierno, del maestro ruso Chaikovski (18 €)

Ya en noviembre, entre más propuestas, hay otra colaboración, la prevista con el festival Cineuropa (se interpretará la banda sonora de Sing-Sing, película de Greg Kwedar con música de Bryce Dessner: 20 de noviembre; 15 euros). La reedición de Cantamos!, proyecto para nuevas voces con la implicación de la asociación Amigos de la Ópera de Santiago, se hará los días 18 y 19 de diciembre (15 €), entre otros conciertos.