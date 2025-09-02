Restricciones en el primer día de obras en la calle García Lorca de Santiago

Los operarios tomaron ayer posiciones para poner en marcha la reurbanización de la calle García Lorca, en el barrio de Vite, en Santiago. Los trabajos han comenzado con la señalización de la zona donde se actuará, después de que los vecinos dejasen libres las zonas de estacionamiento .La intervención tiene un plazo de ejecución de 16 meses y cuenta con una inversión de un millón de euros.

El proyecto contempla la renovación completa de los pavimentos, la mejora de la accesibilidad peatonal, el relevo de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y zonas ajardinadas. Estas mejoras permitirán modernizar la infraestructura urbana y reforzar la calidad del espacio público en esta zona de la ciudad, mejorando también su atractivo y funcionalidad.

Las obras se desarrollarán en tres fases sucesivas, diseñadas para minimizar las afectaciones al tráfico y garantizar el tránsito peatonal en todo momento. Para la primera fase, que se extenderá desde este mes hasta febrero de 2026, se ha habilitado un carril único de circulación en sentido desde la calle Castelao hacia Irmandiños. Se mantiene el acceso a autobuses y garajes, pero se restringe el paso a vehículos pesados y se prohibe el estacionamiento en toda la zona de la obra. El tránsito peatonal está garantizado mediante pasarelas adaptadas, protegidas y bien señalizadas.

En la segunda fase, que comenzará en febrero de 2026, se permitirá el acceso rodado a residentes por tramos, tanto desde Castelao hasta Guadalupe como desde Irmandiños hasta la plaza Celso Emilio Ferreiro. En este período, se cortará el tráfico en la calle Guadalupe a la altura de la iglesia, y se habilitarán plazas específicas para los garajes afectados por la primera fase. El estacionamiento seguirá prohibido en toda la zona de actuación.

Ya en la tercera y última fase, prevista para comenzar en junio de 2026, se mantendrá el acceso a residentes entre Castelao y la plaza Celso Emilio Ferreiro, estableciendo una dirección obligatoria desde la calle Guadalupe hacia Castelao. La atención a la ciudadanía estará disponible durante toda la ejecución de las obras. El vecindario podrá resolver dudas, trasladar incidencias o hacer sugerencias a través del teléfono gratuito 900 869 347, del correo electrónico info@marconsa.es o acudiendo presencialmente a la oficina de la obra ubicada en la Avenida de Castelao nº12, bajo derecha.

Con motivo de las obras la línea 8 del servicio de transporte público urbano realizará el siguiente desvío:

-L8 sentido Vilares / Tanatorio: podrá realizar el recorrido habitual.

-L8 sentido centro / Vidán: después de la Travesa do Cendal se desviará por la rúa do Irmandiños, plaza España y San Caetano, retomando su itinerario habitual en la plaza de la Paz.

Quedarán suprimidas las paradas 239, Federico García Lorca nº 21; 240, Federico García Lorca nº 8; y 60, avda. de Castelao (cruce García Lorca). Los autobuses harán una parada alternativa en la Travesa do Cendal, antes de llegar al cruce con García Lorc