El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: "No tengo palabras. Qué parada tan especial"

"Hoy empiezo una locura: voy a dar la vuelta a toda la Península Ibérica andando y con un carro", escribía a través de redes sociales el pasado 15 de mayo David Giménez (@elretodedavid).

Un periplo de unos 7.000 kilómetros que, en los últimos días, lo ha llevado a recorrer diversos rincones de Galicia y, este lunes, tras cumplir 100 días caminando, ha aterrizado por fin en Santiago.

"Hoy mi día 100, entro en Santiago de Compostela… y no tengo palabras. 100 días, miles de pasos, lluvia, sol, dolor, alegrías, encuentros y despedidas. Todo me ha traído hasta aquí, frente a la Catedral, cumpliendo un sueño que parecía imposible", añade vía redes sociales.

En las imágenes compartidas, puede verse a David con su carro llegando a la praza do Obradoiro y posando delante de la Catedral. Una parada más en su vuelta a la Península, "pero qué parada tan especial", confiesa.

30 km diarios

El joven, que acumula ya 50 mil seguidores en Instagram, va documentando su día a día a través de redes sociales. Desde su salida de Salou, y caminando unos 30 kilómetros diarios, actualmente ya ha recorrido todo el norte de España, encontrándose en los últimos días en tierras gallegas.

Precisamente para ellas solo tiene halagos, tras ver con sus propios ojos rincones como una pequeña cala de la Costa da Morte, la playa de las Catedrales, Fisterra, las etapas del Camiño dos Faros o el mar de ardora.

Tanto es así que hace unos días ha decidido alargar su estancia para poder visitar toda la costa, pese a que ello le lleve a atrasar más de un mes su reto.

"Voy a hacer toda la costa de todas las Rías Baixas de Galicia, aunque me lleve un mes más. No va a quedar ni una sola playa de Galicia sin que la vea con mis propios ojos", confesaba al respecto.

De paseo por Compostela

Sobre Santiago, y según ha compartido en sus redes sociales, David ha visitado rincones como la Catedral y la alameda; dejándose caer por La Jefatura Tapería y La Bodeguilla SCQ, en donde ha probado la gastronomía gallega.

Finalmente, también se ha tumbado en la praza do Obradoiro para escuchar las campanadas.