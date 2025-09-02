Sae a contratación a conserxería e a limpeza dos centros escolares públicos de Compostela
Con ordes de continuidade dende 2017 afecta a infantil e primaria e aos pavillóns
A xunta de goberno do 1 de setembro vén de aprobar o expediente de contratación do servizo de conserxería, limpeza e vixilancia das instalacións e pavillóns deportivos dos centros públicos de educación infantil e primaria dependentes do Concello. Un servizo do que se viñan aprobando «ordes de continuidade» dende o ano 2017 e que agora se dota de 4,6 millóns de euros.
O novo contrato sae a concurso dividido en dous lotes, un primeiro para a prestación integral dos servizos de conserxería limpeza e vixilancia nos centros municipais de infantil e primaria, dotado con 3,4 millóns de euros; e un segundo cos mesmos servizos pero neste caso nas instalacións deportivas dos colexios, dotado de 1,1 millóns.
Logo de case unha década pendente, foi a propia rexedora de Compostela, Goretti Sanmartín, a encargada de facer o anuncio da aprobación deste procedemento de contratación, explicitando que o Goberno bipartito «agardamos que teña concorrencia» e tamén que a licitación «se poida resolver axiña". O novo contrato asinarase, unha vez adxudicado, por dous anos, prorrogables por dous anos máis.
Dez anos de demora e críticas da oposición
O feito de que o contrato de conserxería, limpeza e vixilancia dos centros educativos de titularidade municipal de infantil e primaria leve case unha década substentándose en base a ordes de continuidade do actual contrato, dende 2017, estaba a supoñer para o Goberno de Goretti Sanmartín unha fonte constante de críticas e reivindicacións por parte do propio sector, nomeadamente o persoal de limpeza, e tamén da oposición no Pazo de Raxoi.
O pasado día 30, os edís do grupo municipal socialista –Sindo Guinarte e Marta Abal–denunciaban «a falta de previsión» do Goberno local «na posta a punto dos centros de educación infantil e primaria de cara ao inicio do curso escolar». Facían esta crítica recollendo as queixas que lles trasladaran as traballadoras do servizo de limpeza e poñían o acento en que «as tarefas xerais, que deberían realizarse durante o mes de agosto, segundo recollen os pregos, non comezarán até o 1 de setembro».
Criticaban tamén dende o PSOE como «inadmisible que, a poucos días da apertura das aulas, non exista un reforzo suficiente do servizo de limpeza» e que afectou de maneira especial a aqueles colexios nos que se acometeron durante a época estival tarefas de reparación e mantemento. Polo que o servizo de limpeza debeu asumir «unha carga de traballo desproporcionada».
Tamén o Partido Popular denunciou o estado deste contrato e as condicións de hixiene dos colexios, xa en 2024. O concelleiro Borja Rubio denunciaba que esta licitación «permaneceu nun estado lamentable, caducado e sen licitar» durante dous mandatos municipais. «Resulta inaceptable que un documento desta importancia fose descoidado durante oito anos», insistía para instar o goberno a «actuar para garantir a calidade dos servizos, incluída a recuperación do persoal de limpeza en horario de mañá, como se fixo durante a crise sanitaria da Covid ou a mellora das condicións laborais».
Unha mellora que agora o Bipartito agarda que chegue unha vez que se adxudique o novo contrato de conserxería, limpeza e vixilancia.
