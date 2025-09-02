Especialistas de 26 países reflexionan en Santiago sobre los retos de la lingüística inglesa

La Universidade de Santiago se convierte esta semana en el epicentro de la investigación sobre la lingüística inglesa, puesto que casi doscientos especialistas procedentes de 26 países abordan entre este lunes y el jueves en Santiago los principales retos en este ámbito.

Desde la lingüística histórica hasta la sociolingüística, pasando por el cambio y variación lingüística, las variedades del inglés, aspectos fonológicos, semánticos, sintácticos y pragmáticos de la lengua inglesa, el inglés como lengua franca o la enseñanza del inglés como lengua extranjera o segunda lengua, además de la compilación de corpus computarizados, estarán sobre la mesa

La apertura del ISLE8 (8th Conference of the International Society for the Linguistics of English), presidido por el rector Antonio López en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, contó también con las intervenciones de María José López Couso, catedrática de la USC y vicepresidenta desde 2021 de la International Society fuere the Linguistics of English; Elias J. Feijó Torres, decano de Filología; Susana Doval Suárez, directora del departamento de Filología Inglesa y Alemana, y Bernd Kortmann, presidente de ISLE y catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Freiburg.

Un programa con 120 relatorios

El resto de las sesiones se llevarán a cabo en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura.

El foro, que se desarrolla en el edificio Fontán de la Cidade da Cultura, está organizado por los grupos de investigación del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la USC, Variation Linguistic Change and Grammaticalization (VLCG) y Spoken English Research Team at the University of Santiago (Spertus), bajo el lema English Linguistics on the Way: Expanding Horizons (La lingüística inglesa en evolución: ampliando horizontes). El programa incluye 120 relatorios.