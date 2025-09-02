Verea pon a ollada en 2027 e en acadar "a maioría máis grande da historia de Santiago"
O líder do PP inicia o curso político afirmando que "entramos na fase final" do mandato de coalición "tripartita"
O voceiro do Partido Popular no Pazo de Raxoi, Borja Verea, compareceu este martes en rolda de prensa para comunicar os seus obxectivos, neste novo inicio de curso político, aínda que para el, "superado o ecuador da lexislatura, entramos na fase final do mandato". O candidato do PP á alcaldía de Compostela asegurou que o seu equipo ten xa "a ollada en 2027" e traballa para "conseguir a maioría máis grande da historia de Santiago".
Como xa ten recoñecido en reiteradas ocasións, Verea insistiu en que "temos claro que en 2027 ou hai un cambio e total ou non haberá cambio", e el e o seu equipo, "estamos aquí para liderar un cambio real, non para administrar inercias, e ese cambio só se pode levar a cabo cun mandato democrático inequívoco".
Sen agardar a unha convocatoria electoral e cunha contundencia xa de campaña electoral, o líder do PP asegurou ter "claro o rumbo e non nos temblará o pulso para mantelo". Unha vez máis, Verea ratificouse no "deber de liderar a oposición e de mostrar que hai outro camiño e que non aspiramos a contentar a todos, senón a gobernar ben", porque "Santiago necesita liderado e non improvisación", unha improvisación da que dende a bancada popular acusan en cada sesión plenaria ao executivo de Goretti Sanmartín.
Máis de 400 iniciativas en dous anos
O candidato do PP defendeu na rolda de prensa o seu traballo e o da súa decena de edís, "a nosa folla de servizos está a vista de todo o mundo. Temos o mellor equipo, temos máis ganas e temos demostrado o noso traballo", asegurou Verea. E para reforzar este argumento explicou que "nestes meses liderando a oposición, presentamos máis de 400 iniciativas e propostas".
"Máis de 400 propostas", insistiu o candidato do PP, "defendidas por un equipo eficaz, comprometido e profundamente santiagués, ao que hai que sumar un programa de goberno que tivo o respaldo maioritario dos composteláns".
O concelleiro posicionouse "sempre por diante dun goberno, dun tripartito, que causou unha profunda decepción incluso para os seus". Verea acusou o Goberno local de "non ter argumentos para defender unha xestión nefasta" e tildou o Bipartito e os edís que apoiaron a investidura de Sanmartín como rexedora de "coalición de minorías obscenas".
Unha coalición "fallida"
Na súa valoración do equipo de goberno en Raxoi, ao que Verea suma os edís do PSdeG e mais os agora concelleiros non adscritos, o líder do PP asegurou que "o que temos diante é unha coalición que inicialmente eran seis do Partido Socialista, seis do BNG e dous de Compostela Aberta, e que hoxe non existe ou non se sabe o que é, unha coalición fallida".
Borja Verea remontouse máis alá do actual mandanto facendo referencia aos "últimos gobernos de coalición e apoio tripartito", das outras tres forzas do inicio da lexislatura en Raxoi para poñer sobre a mesa que "non foron quen de solucionar os principais problemas que eran responsabilidade única deles". Aludía deste modo Verea a cuestións e contratos que o Bipartito aínda ten pendentes, coma os relativos a "autobuses, roturas de tubería e abastecemento", en referencia ao contrato da auga, " limpeza, tráfico e vivenda".
Foi por todo isto que argumentou, que Borja Verea quixo lanzar á veciñanza compostela a mensaxe de que "neste inicio de curso político, entrando na fase final dun goberno decepcionante, imos a seguir traballando e unha meta clara: conseguir en 2027 a maioría máis grande da historia de Santiago, co convencemento de que imos a gobernar e de que é convinte que o fagamos para consolidar en Santiago un goberno en sintonía cos valores e cos intereses das principais capitais europeas: progreso, futuro e estabilidade".
