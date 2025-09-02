Vuelve al Gaiás la cita favorita de los más pequeños de la casa: magia, música y juegos para despedir el verano

Es una de las citas más destacadas de la programación infantil del Gaiás y el plan perfecto para despedir el verano por todo lo alto en Santiago.

Estamos haciendo referencia a la nueva edición de Cidade Imaxinaria, que este año tendrá lugar este sábado, 6 de septiembre, en lo espacios exteriores de la Cidade da Cultura de 17 a 22.00 horas.

Desde que sillas que cantan a animales gigantes, pasando por acrobacias imposibles, juegos para detener el tiempo y otras actividades en los que los más pequeños tomarán el control de la Cidade da Cultura.

Un total de quince propuestas que incluyen espectáculos fijos, itinerantes, zonas de juegos y espacios para estimular la creatividad. Asimismo, también se habilitará una zona gastronómica.

Mapa de la Cidade Imaxinaria 2025 / Cidade da Cultura

Programación Cidade Imaxinaria 2025

Con entrada libre y gratuita, Cidade Imaxinaria constará de tres espectáculos en pista con escenario fijo y distintas sesiones, seis espectáculos en formato pasacalles que recorrerán las diferentes zonas de la Cidade da Cultura y cinco zonas de juego.

La programación puede estar sujeta a cambios, por lo que se recomienda visitar la web y las redes sociales de la Cidade da Cultura.

Finalmente, se ha habilitado un servicio de refuerzo de autobuses para llegar a la Cidade da Cultura con salida de la Praza de Galicia (línea 9, parada 410 en sentido sur) cada 30 minutos.