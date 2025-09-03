El acceso de coches al casco histórico por Porta Faxeira permanecerá cerrado hasta este viernes

El Concello de Santiago informa que el acceso de coches al casco histórico por Porta Faxeira permanecerá cerrado desde este jueves, 4 de septiembre, tras el horario de carga y descarga (después de las 10.00 horas), hasta última hora de la tarde de este viernes.

🚨AVISO🚨



🚧 O acceso á zona monumental por Porta Faxeira permanecerá pechado a vehículos por mor de reparación das lousas do pavimento



🗓️De xoves 4, despois das 10 h, ata o venres 5 de setembro a última hora da tarde



El motivo de este cierre se debe a las obras de reparación en el pavimento.