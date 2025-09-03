El acceso de coches al casco histórico por Porta Faxeira permanecerá cerrado hasta este viernes
El motivo de este cierre se debe a las obras de reparación en el pavimento
El Concello de Santiago informa que el acceso de coches al casco histórico por Porta Faxeira permanecerá cerrado desde este jueves, 4 de septiembre, tras el horario de carga y descarga (después de las 10.00 horas), hasta última hora de la tarde de este viernes.
El motivo de este cierre se debe a las obras de reparación en el pavimento.
