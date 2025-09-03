Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 3 de septiembre, en Santiago?

Rock con Full Flower Moon Band, gratis

MÚSICA. El grupo australiano de indie rock, Full Flower Moon Band, toca en el hotel NH Collection (ciclo noitiNHas), a las 21 h., con entrada libre; y antes, a las 19:30 h., pincha Dj Belish.

Son un quinteto en plena gira que hace una segunda parada en Galicia durante esta misma semana, el sábado 6 (21 h.; entradas a 9 euros en Vigo, Radar).

Es ya la octava edición de este proyecto que lleva propuestas de música emergente hasta la capital gallega. En la cita, en paralelo, habrá varios chefs participantes.

Apertura del foro de Estudios Ibéricos Contemporáneos

FILOLOGÍA. La edición número 46 del Congreso anual de la Asociación de Estudios Ibéricos Contemporáneos se abre hoy en Santiago, en la Facultade de Filoloxía de la USC.

Tiene lugar en la Facultade de Filoloxía de la USC / Santi Alvite

Llega coordinado por el decano de dicho centro y director de la Rede Galabra, Elias J. Feijó Torres. Se desarrolla en dicha facultad hasta el viernes.

Se centra en la comprensión de las realidades y problemáticas socioculturales y económicas, relacionadas principalmente con España y/o Portugal. El rector, Antonio López Díaz, preside el acto inaugural a las 09.00 horas.

Coloquio con Xan Leira sobre su nuevo documental

‘SEMPRE EN GALICIA...’. La biblioteca del Consello da Cultura Galega (CCG) acoge (10:30 h.) la presentación del documental Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración, dirigido por Xan Leira sobre el programa de radio del mismo nombre.

Habrá un coloquio con Leira; la presidenta do CCG, Rosario Álvarez; el secretario xeral da Lingua, Valentín García; más cuatro de las personas participantes en el filme: Mónica Rebolo, Manuel Suárez, Carlos Sixirei e Yolanda Díaz Gallego.

Concha Jerez y José Iges, en el CGAC

ARTE. El CGAC ofrece hasta el domingo día 7, una muestra dedicada a Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941) y José Iges (Madrid, 1951).

Concha Jerez / José Iges: "Viaje a ninguna parte", 2015 / Miguel A. Quintas

A través de imágenes fijas y en movimiento, fotos y entrevistas, componen una especie de paisajes visuales y sonoros que analizan y parodian a veces, el mundo que nos rodea. Tiene por comisaria a Alicia Murría.