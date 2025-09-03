El humorista Facu Díaz vuelve a Santiago con Miguel Maldonado

El humorista Facu Díaz vuelve a Santiago, capital de una tierra especial para este cómico nacido Montevideo (Uruguay) hace 32 años. «Soy nieto de emigrantes gallegos. Mi abuelo era de A Coruña, y mi abuela de Vigo», recordó Díaz en charla con este diario durante una visita anterior.

Nuevo show

En esta ocasión, Facu Díaz visita Compostela junto al murciano Miguel Maldonado. Presentan juntos un show llamado Quieto todo el mundo, un espectáculo de humor y actualidad que llega el viernes 12 de septiembre al Auditorio Abanca (20 horas). En su canal de Youtube, dicho show supera las 84.000 personas suscritas.

Entradas e IG

Ya hay entradas a la venta desde 19,80 euros. Seguidos por 95.000 y 152.000 personas, respectivamente en Instagram, Facu Díaz y Miguel Maldonado colaboran en cuestiones de humor desde hace diez años, con paso igual por escenarios teatrales que formatos televisivos como los conducidos por su mentor, Andreu Buenafuente.

Hicieron una reciente gira específica en grandes recintos para celebrar su década de trabajo conjunto, que incluyó nueve actuaciones de gran aforo en recintos como el Palacio Vistalegre de Madrid, el Palacio de Congresos de Granada o la Cartuja Center Cite de Sevilla.