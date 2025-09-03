Santiago
Raxoi abre o proceso para protexer espazos naturais de Villestro e Fecha
O Concello puxo en marcha os traballos para a conservación de zonas de alto valor ecolóxico
O Concello de Santiago vén de poñer en marcha os traballos técnicos necesarios para iniciar a tramitación da declaración de dous lugares do rural compostelán como Espazos Naturais de Interese Local (ENIL): o souto da parroquia de Villestro e a contorna natural das parroquias de San Xoán e Santa Cristina de Fecha. Ambos proxectos forman parte dunha iniciativa municipal centrada na protección, conservación e posta en valor do patrimonio natural do concello, e contan cun investimento conxunto de 15.730 euros.
O concelleiro de Medio Ambiente, Xesús Domínguez, explicou que «estas actuacións permiten dar os primeiros pasos para protexer legalmente dous espazos de alto valor ecolóxico e paisaxístico, garantindo o seu coidado e promovendo un modelo de convivencia sostible co medio natural».
Accións a desenvolver
Os traballos a realizar abranguen: unha cartografía detallada da zona, unha análise e descrición dos valores naturais e ecolóxicos dos espazos, unha identificación de accesos, usos actuais do solo, gravames e normativa urbanística aplicable, un estudo socioeconómico do contorno, unha proposta de delimitación do perímetro a protexer, unha elaboración do compromiso municipal de conservación e uso público dos espazos e unha participación en labores de intermediación coa Xunta de Galicia, administración responsable da declaración oficial. O prazo máximo de execución será de seis meses desde a adxudicación de cada contrato.
Segundo destacou o concelleiro, «con esta iniciativa Santiago aposta por fortalecer a rede de espazos naturais protexidos no termo municipal, recoñecendo a importancia do medio rural como parte esencial do territorio e da identidade da cidade».
- «Se llamaba Pepita y venía mucho a la Praza de Abastos»
- Muere Antonio Rodríguez, el parrillero que hizo churrasco para medio Santiago en el San Clodio
- Investigan el incendio intencionado contra una notaría y un despacho de abogados en pleno centro de Santiago
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- Conciertos de septiembre en Santiago
- Así es la nueva cafetería de especialidad de Santiago: pet friendly y en el antiguo local de Lusco & Fusco Bakery Café
- Crónica social compostelana | Ochenta aniversario de Santiago Brea Lamas
- Adxudicada por 130.639 euros a venda forzosa do inmoble de Espírito Santo 33 de Santiago