Raxoi y la Xunta cargan contra AENA tras la decisión de Ryanair de eliminar su base de Santiago

Xunta y Concello de Santiago coinciden en cargar contra el gestor aeroportuario AENA tras la decisión de Ryanair de cerrar su base en el aeropuerto de Santiago, lo que supondrá un importante recorte de sus vuelos, y cesar toda su actividad en la terminal de Vigo. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, denunció este miércoles la actuación de AENA respecto a los pequeños aeropuertos y exigió un "cambio de trato", ya que al tratarse de una compañía pública "debería tener entre sus principales objetivos profundizar en ese reequilibrio territorial en toda España". En una línea similar, la concelleira de Turismo de Santiago, Miríam Louzao, consideró que el incremento de tasas anunciado por Aena para 2026 "nos parece que va contra el desarrollo de los aeropuertos pequeños y medianos". Raxoi recuerda que el gestor aeroportuario tuvo en 2024 unos beneficios de 1.934 millones de euros.

Competencias del Estado

El conselleiro de Presidencia convocó esta mañana a los medios tras el anuncio de Ryanair del cierre de su base en Santiago de Compostela y la cancelación de los vuelos en Vigo, situación de la que en la Xunta responsabilizan a AENA ya que "las competencias de tráfico aéreo son del Estado". "AENA es una empresa que opera en monopolio, en régimen de monopolio en España y cuya participación máxima es, por tanto, del Estado y, en consecuencia, puede considerarse a tales efectos como una empresa pública", esgrimió Calvo, según recoge Efe. El conselleiro reprochó "el trato que el Gobierno de España dispensa a los aeropuertos medianos y pequeños, como es el caso de los tres gallegos, a través de AENA" y que deriva en esta pérdida de capacidad de los aeródromos. Calvo censuró que la empresa se centre "única y exclusivamente en conseguir más beneficios" en vez de velar por el interés público. Ante la situación abierta en Galicia, la Xunta ha anunciado que pedirán una reunión urgente del Comité de Coordinación Aeroportuaria, donde está presente Aena, y exigirán "un cambio en su política en relación a los pequeños y medianos aeropuertos".

Sin competencias

Desde Santiago, la titular de Turismo Míriam Louzao remitió un audio a los medios en el que recordó que el Concello "no tiene capacidad para influir en las decisiones de dos grandes empresas como Ryanair y AENA, que están inmersas en una batalla por las taxas aéreas". La concelleira mostró su preocupación por los trabajadores de la base de Ryanair y confió en que "la compañía les ofrezca una solución satisfactoria". Louzao extendió también sus críticas a la Xunta. Consideró que los recortes de Ryanair en Santiago y el cese de operaciones en Vigo es una "muestra más de la necesidad de elaboración de un Plan Estratéxico para los aeropuertos gallegos, que tendría que ser elaborado por la Xunta". "Por parte del Concello de Santiago seguimos mostrando nuestra disposición para sentarnos con la Xunta y con los otros concellos que tienen aeropuerto para tener una política aeroportuaria coordinada y sin visiones localistas", aseveró.

Discrepancias sobre la coordinación

Sin embargo, el conselleiro de Presidencia considera que es el gobierno central el que debe aportar soluciones. Calvo subrayó que es el Ejecutivo de Sánchez quien debe "tomarse en serio sus competencias" en materia aeroportuaria y no intentar trasladar esta responsabilidad ni a las administraciones autonómicas ni a las administraciones municipales. "Lo que pretende AENA", aseveró, es que el trabajo de coordinación y captación de los aeropuertos lo realicen Xunta y Ayuntamientos, pero "nosotros no compartimos eso" porque "la competencia en el tráfico aeroportuario" es de AENA, que es quien debe "llevar a cabo ese trabajo de potenciar los aeropuertos medianos y sobre todo buscar ese reequilibrio". "No puede ser que AENA se centre únicamente en conseguir maximizar sus beneficios y que no lleve a cabo esta política comercial", denunció Diego Calvo que, con todo, subrayó que la Xunta sí hace una labor de "promoción turística" para atraer más visitantes a la Comunidad. "Nosotros entendemos que la promoción turística la tiene que llevar a cabo una comunidad autónoma", pero en el caso de la gestión aeroportuaria es "una competencia única y exclusivamente del Estado y por eso le pedimos que se tome en serio esa competencia", zanjó.