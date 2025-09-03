Reciclaje de uniformes en el Colegio La Salle de Santiago: «Buscamos darlles unha segunda vida»

Como cada curso, la ANPA del Colegio La Salle de Santiago pone en marcha su campaña de reciclaje de uniformes escolares. Es una manera de ahorrarse un buen dinero. Además, la iniciativa tiene éxito entre las familias. La Asociación de Nais e Pais cuenta con un banco de uniformes donde recoge prendas usadas de alumnos a los que no les sirven o ya han concluido los estudios. «A xente que xa non reusa ou non ten con quen reusar os uniformes doánolos. E nós buscámoslles unha segunda vida entre as outras familias, que teñen diferentes opcións para recoller a roupa», explica Cristina, vocal de la ANPA, antes de apuntar que hay dos maneras de solicitar la ropa: «Poden pedila a través da páxina web da asociación e nós lles preparamos os uniformes e só teñen que vir buscalos; ou tamén poden acudir ás xornadas de portas abertas, como as que temos agora ao inicio do curso, de maneira que as familias veñen e escollen o que hai no banco».

El presidente de la ANPA, Víctor Fuentes detalla que son más abundantes las tallas pequeñas, puesto que «as tallas grandes sempre se aproveitan máis» o suele haber a quien cederle la ropa en el círculo cercano. De todas formas, en el banco de la ANPA siempre hay tallas para todos los cursos, aunque son más abundantes las de menor tamaño.

Por otra parte, El Corte Inglés acaba de poner en marcha una serie de servicios especiales con el fin de ofrecer los mejores precios, condiciones y opciones para facilitar a las familias el comienzo del curso escolar. Entre las compras enmarcadas en la vuelta al cole que se bonifican con un 10 % del importe figuran material escolar y libros de texto, uniformidad, zapatería infantil, mochilas y papelería. Estas bonificaciones se podrán canjear hasta el 12 de octubre en compras superiores a 30 euros. Para la compra de uniformes, el canje de las bonificaciones se amplía hasta el 31 de octubre.