Ryanair abandona Lavacolla: cierra su base en Santiago

Ryanair abandona Lavacolla. La aerolínea ha anunciado este miércoles el cierre de su base de Santiago con la retirada de dos aeronaves a partir de finales del próximo octubre. La decisión, que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares en Galicia, responde a las "tasas excesivas y poco competitivas que AENA impone en los aeropuertos regionales", señala Ryanair en un comunicado. Dichas tasas, "han hecho que operar en aeropuertos regionales españoles, como Santiago y Vigo, sea completamente inviable". Galicia pierde de esta forma 1,25 millones de asientos, nueve rutas a ciudades como Madrid, Bolonia y Milán, además de la reducción de frecuencias en cuatro rutas domésticas (Lanzarote, Sevilla, Tenerife y Valencia).

La aerolínea también cancelará todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y Tenerife Norte, al tiempo que mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias este invierno. La aerolínea ha adoptado estas decisiones en el marco de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno, lo que supondrá la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales).

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, aseguró durante la rueda de prensa de presentación de la temporada de invierno en la que anunció que los recortes que estas reducciones perjudicarán aún más a los aeropuertos vulnerables y conducirán a "una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económica inviables".

En concreto, la aerolínea reducirá su capacidad en los aeropuertos regionales en un 41% (-600.000 plazas) y en las Islas Canarias en un 10% (-400.000 plazas). Wilson también ha concretado el corte a la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).

Desviará dos millones de plazas anuales a Italia o Marruecos

Ryanair cancela un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania. "Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas", afirmó Wilson. Por ello la aerolínea vuelve a pedir a la CNMC y al Gobierno español que rechacen los "excesivos aumentos de las tasas" y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo.