Santiago esquiva los récords de la ola de calor: el verano fue extremo, pero no histórico

Este 2025 dejará en la memoria de los compostelanos largas jornadas de calor y noche pesadas, pero las estadísticas muestran que no se llegó a territorio histórico. Así lo confirma el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, que con datos de este siglo sitúa la ola de calor de julio de 1990 como la más dura vivida en Compostela, con más de 35º durante cinco días seguidos y 40,3 grados el día 20. El mes de julio de este año dejó una máxima de 34º y solo tres días por encima de los 30º, lo que los científicos del Observatorio califican como “normalidad” frente al carácter más extremo del mes de agosto.

En cuanto a ese mes, las comparaciones son inevitables: este año agosto registró 14 jornadas por encima de los 30 grados, idéntica situación a la vivida en 2003. Sin embargo, la media de las máximas fue ligeramente menor (28,4º frente a 28,9º). La marca más alta este año se quedó en los 35,8 grados, muy por debajo de los casi 40 que se alcanzaron aquel 12 de agosto de hace 22 años.

En las noches también hubo diferencias notables. Ninguna pasó de los 20 grados en 2025, mientras que en 2003 hubo dos madrugadas que no bajaron de 20,6º. Otras olas de calor posteriores, como la de 2022, fueron aún más opresivas, con mínimas que no cayeron de los 23 grados.

Este agosto, la temperatura máxima registrada en Santiago fue de 35,8 grados el día 5 / Antonio Hernández

Sequía intensa, pero no inédita

En lo referente a la lluvia, Compostela vivió dos meses pobres en precipitaciones, pero sin batir marcas. En julio se recogieron 12,3 litros/m² y en agosto 16,9, casi todos en la recta final del mes. En el conjunto del bimestre, se sumaron 29,2 litros/m², una cantidad que, lejos de récords, resulta incluso superior a la de otros años secos como 2002, 2010, 2016 o 2022.

Los registros dejan claro que este verano fue seco, pero no tanto como aquel julio de 2020, cuando no cayó una sola gota, o los períodos de 2015 a 2017, más duros en cuanto a la ausencia de precipitaciones.

El balance del Observatorio es claro: la ola de calor de este 2025 se situó cerca de las marcas históricas, pero sin superarlas. Santiago vivió un verano cálido y seco, pero el listón sigue marcado por el mes de agosto de 2003 y por la histórica ola de calor de julio de 1990.