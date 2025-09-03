Últimos días para poder formar parte do Coro e da Orquestra da USC
Os ensaios regulares de ambas formacións comezarán no mes de outubro
ECG
A Orquestra e o Coro da Universidade de Santiago de Compostela (OCUSC) mantén aberto o prazo de inscrición para o curso académico 2025-26, nun proxecto formativo e artístico que une música, participación e vida universitaria. Ambas as agrupacións funcionarán como grupos residentes e contarán cun programa de ensaios regulares, concertos e actividades paralelas entre os meses de outubro de 2025 e xullo de 2026.
Requisitos
Dirixida a persoas con coñecementos instrumentais, a convocatoria da Orquestra universitaria está aberta para estudantado, profesorado e persoal da administración e servizos da USC, así como ao público xeral a partir dos 13 anos. Os ensaios terán lugar os martes lectivos de 21.30 a 23.30 horas na Facultade de Ciencias da Comunicación, alén de ensaios extraordinarios e proxectos específicos. A selección realizarase mediante o envío dun vídeo con dúas interpretacións libres (ou tres no caso de percusión). O prazo límite para enviar a solicitude e o vídeo remata o 7 de setembro de 2025 ás 23.59 horas. As persoas admitidas serán informadas a través do web da USC e por correo electrónico.
As prazas
Nesta edición convócanse prazas para violín (17), viola (8), violonchelo (6), contrabaixo (3), frauta (1 + 2 reservas), óboe (2 reservas), clarinete (2 reservas), fagot (2), trompa (2 como III e IV), trompeta (1 + 2 reservas), trombón (2 + 2 reservas), trombón baixo (1), tuba (1), percusión (2 + 2 reservas), piano (1), cravo (1) e arpa (1). Aquelas persoas que xa participaron no Encontro de Verán 2025 da OCUSC poderán ingresar directamente, sen audición, cubrindo o formulario correspondente.
Canto coral
O Coro da USC está aberto a todas aquelas persoas interesadas no canto coral, con ou sen formación musical previa. A agrupación ensaiará semanalmente os martes e xoves de 19.30 a 21.15 horas na Facultade de Ciencias da Comunicación, contando coa dirección artística dun equipo especializado e con ensaios extraordinarios puntuais. As audicións serán presenciais o martes 9 de setembro de 2025 ás 18.30 horas e consistirán nunha breve interpretación a capela ou con acompañamento, e nun exercicio vocal para coñecer o rexistro de cada participante. Convócanse prazas para sopranos (2), contraltos (3), tenores (9) e barítonos/baixos (8). Como no caso da orquestra, as persoas que participaron no Encontro de Verán poderán formar parte do coro sen realizar proba.
A participación no proxecto está recoñecida academicamente para o estudantado de Grao da USC, que poderá obter 4 ECTS por curso. A permanencia máxima é de tres anos podendo ser prorrogada sen créditos adicionais en convocatorias sucesivas. A inscrición para ambas as convocatorias pode realizarse a través dun formulario en liña.
