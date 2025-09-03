Los vecinos de A Peregrina se hartan de las obras: denuncian falta de seguridad vial e inundaciones

Los vecinos de la parroquia de A Peregrina empiezan a hartarse de los problemas que están generando las obras en la carretera provincial DP-7804, que une Santiago con Val do Dubra. A la prolongación de la actuación por más del doble del tiempo estimado inicialmente se suman ahora las inundaciones que están sufriendo algunos residentes por el desnivel generado entre sus viviendas y la calzada, así como la falta de seguridad vial por la velocidad a la que circulan coches y camiones.

El presidente de la Asociación de Vecinos Río Sarela, José Antonio Gallas, señala que en la entrada de la parroquia, donde se concentra el mayor número de viviendas, se están produciendo inundaciones «as casas estaban antes por encima do nivel da estrada, pero agora quedan afundidas e entra auga para dentro». El desnivel llega en algunos casos hasta los 70 centímentros, una «auténtica burrada». El agua está arrastrando además barro y piedras, lo que provoca el deterioro de los portales.

Ante esta situación, Gallas explica que la solución «máis fácil técnicamente que se instalen unhas reixas nas entradas das vivendas e canalizar a auga coas pluviais». Según explica, el problema ya ha sido trasladado a la Deputación de A Coruña en diferentes reuniones. «Sempre nos remiten a que se vai solucionar ao final da obra, pero é un problema que poden arranxar agora porque xa está pasando», indica el representante vecinal. Gallas hace hincapié en que el órgano provincial ha asumido un compromiso de revisión, pero «a nós non nos vale, queremos que se arranxen os problemas».

Calmar el tráfico

Los vecinos también reclaman medidas que contribuyan a calmar el tráfico ante la cantidad de vehículos que circulan por la zona y las velocidades que alcanzan. «Propoñemos pasos de peóns elevados ou lomos de asno, polo menos na zona máis habitada», explica Gallas, con el objetivo de que se respete el límite establecido. «Hai unha gran afluencia de tráfico pesado e os coches tamén pasan a unhas velocidades que tal como está o vial é un auténtico perigo. Xa houbo algún susto», alerta el presidente de Río Sarela.

A todo ello se une el estado de provisionalidad en que quedará el firme a la espera de licitar obras en otro tramo y colocar un asfalto definitivo cuando se ejecute. «Iso vai quedar así por 2 ou 3 anos e cremos que esa solución temporal coa cantidade de tráfico pesado que hai non vai aguantar», apunta Gallas.

Senda peatonal

En cuanto a la circulación peatonal, el representante vecinal destaca que solicitaron la construcción de aceras, pero «o único que conseguimos foi unha senda peonil por un dos lados». Esta solución «non está exenta de riscos porque ao final é unha senda que vai á mesma altura da estrada» con unos elementos separadores de caucho de entre 15 y 20 centímetros que «un camión da magnitude dos que circulan por aquí pode pasar por encima perfectamente». Gallas resume que la obra «non é unha chapuza, pero non estamos nada contentos coa execución».

