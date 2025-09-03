Volve a Semana Cultural a Conxo, festa «da identidade e do imaxinario» do barrio
Decorre no CSC Aurelio Aguirre entre o 5 e 12 de setembro con música, exposicións e roteiros polas parroquias do antigo concello
Dende o vindeiro venres e até o o 12 de setembro o barrio de Conxo volve celebrar a súa Semana Cultural, e van xa 38 edicións, desta volta cunha programación que non deixa de estar vencellada coa conmemoración do centenario da anexión do antigo concello a Compostela, hoxe un dos barrios máis emblemáticos e de maior actividade cultural e comunitaria da cidade.
As actividades van ter lugar no centro sociocultural Aurelio Aguirre e vainas inaugurar a exposición do fotógrafo ferrolán Gabriel Tizón, profesional vinculado nos seus inicios aos medios de comunicación (EL CORREO GALLEGO, EFE ou El País) que no seu cartafol leva imaxes documentais de diversos países e conflitos arredor do mundo. Ás 18 horas inaugúrase esta mostra, O imaxinario dun barrio, onde Tizón reúne fotografías dos últimos anos en diversas actividades e celebracións no barrio, reflexo da «unión da veciñanza».
Unha hora despois o CSC acolle a o debate dunha mesa redonda, Conxo, 100 anos de identidade, na que participarán Luciano Villar, representante da Asociación Veciñal Conxo Aberto, e as veciñas do barrio Mercedes Franqueira e Carme García, nun debate moderado por Rafael García.
Tamén nesta xornada inaugural da semana cultural será a presentación oficial de Novas Xeras, «unha iniciativa que pretende darlle espazo ás novas xeracións musicais emerxentes relacionadas con Conxo». Ao escenario, ademais de Vituco Neira (Ruxe Ruxe), que exerce de mestre de cerimonias, subirán Naxo Ganín (músico arxentino residente en Compostela), o grupo Mirando Flores e Rafael Briceño.
O sábado, actividades matinais como cociña do mundo, centradas na elaboración de pan, e pola noite a música de De Ninghures a partir das 21 horas. O luns o protagonista será o tenis de mesa e o martes os xogos de rúa. O mércores 10 chega, ás 17.30 horas, unha ruta ciclista a través do bosque do Banquete, organizada en colaboración co Club Ciclista Compostelano. Parte da praza Aurelio Aguirre e ten unha duración aproximada de dúas horas e media.
O xoves 11 haberá espectáculo teatral da man de Teatro do Muíño, de Laraño e o venres, despedirase a Semana Cultural con xogos tradicionais e os Contos animados de Carballiño.
Viaxe ao sueste para conmemorar o centenario da anexión
O xoves 11 de setembro a XXXVIII Semana Cultural de Conxo conta cunha actividade para gozar da natureza e coñecer mellor Compostela, desta volta vencellada co conmemoración do centenario da anexión do antigo Concello de Conxo ao de Santiago. Trátase dunha ruta de sendeirismo que percorrerá as parroquias do sueste do antigo municipio, organizada polo Club Vía Láctea.
As actividades darán inicio pola mañá, as 9.30 hroas, e o roteiro vai consistir nun percorido circular que comezará na igrexa de San Cristovo do Eixo, e pasará tamén polas parroquias de Aríns e Marrozos. Serán en total 16 quilómetros, cunha dificultade media. Para participar é preciso inscribirse previamente, a través do correo electrónico inscricions@clubvialactea.com, ou no teléfono 604091325.
