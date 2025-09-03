La vuelta al cole costará un mínimo de 300 euros por niño a las familias compostelanas

Miles de familias compostelanas se preparan para la vuelta al cole. El regreso a las aulas supone como al inicio de cada curso un desembolso que en no pocas familias implica un sacrificio económico. Las librerías y papelerías viven desde hace días jornadas frenéticas de actividad con la recepción y distribución de los primeros libros de texto. En principio, los costes del inicio del curso no tendrán variaciones considerables con respecto al año pasado. En Follas Novas explican que la media está en unos 300 euros, que puede variar dependiendo del nivel escolar y del centro educativo. Desde la ANPA de La Salle coinciden en la media que apunta la librería.

Los materiales necesarios para cursar la ESO y Bachillerato son más caros que los de Infantil y Primaria. «Cada libro de Secundaria pode chegar a 50 euros», explican en Follas Novas, a la vez que apuntan que es raro que se pueda adquirir un ejemplar por menos de 40. Eso conlleva que la factura final de libros se mueva entre 300 y 400 euros, una cantidad que en muchos hogares tienen dificultades para abonar, sobre todo si se trata de familias numerosas.

«Si a educación é gratuíta os libros tamén deberan selo», defiende la librera, al tiempo que indica que los precios de los tomos «veñen marcados polas editoriais». Es más, asegura que «o traballo que facemos os libreiros coa venda de libros de texto é casi unha labor social, porque a marxe de beneficio é moi pequena». En Follas Novas señalan que el material escolar ha experimentado una subida «tremenda» en los últimos años y que el precio que alcanzan algunos libros representa «unha barbaridade». Al respecto, comentan que «algúns libros de texto custan hoxe 14 euros máis que hai dous ou tres anos. Non se pode comparar co ano pasado, pero se o facemos con cinco anos atrás vese que a diferenza é grandísima», remarcan.

En todo caso, la media es en esta ocasión similar a la del curso pasado. En el caso de Infantil y los primeros cursos de Primaria los costes del material se reducen un poco. «Adoitan traballar con fichas ademáis dos libros de texto. No caso de Infantil, o que se piden son unhas carpetas trimestrais que rondan os 200 euros. Algúns mestres só piden dúas, polo que a conta pode ser un pouco menor».

Desde la ANPA de La Salle, su presidente, Víctor Fuentes, coincide con los libreros en que el costo medio de los libros de texto oscila los 300 euros. «A esto hay que sumar el resto de material escolar, como libretas, bolígrafos, carpetas, mochila, que puede llegar a sumar otros 70 u 80 euros», explica. En el caso de este centro educativo de Santiago, el curso que mayor desembolso supone es tercero de ESO, puesto que es «cuando hay que comprar el ordenador, por lo que los gastos pueden ascender a 700 euros en este caso».

En todo caso, han de saber las familias compostelanas que la Xunta acaba de activar una medida para hacer más llevadera la vuelta al cole. Y es que desde este curso desgravan un 15 % y hasta 105 euros por niño los gastos en libros de texto y material escolar. Las familias deberán guardar todas las facturas de librería y papelería y presentarlas en la próxima declaración de la renta.

