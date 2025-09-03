Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zahara protagonizará en Santiago el concierto de Momentos Alhambra Acustiquísimos

El evento tendrá lugar el sábado 22 de noviembre en el Patio de Cristal de San Francisco Hotel Monumento de Compostela

Zahara protagonizará en Santiago el cartel de Momentos Alhambra Acustiquísimos

Zahara protagonizará en Santiago el cartel de Momentos Alhambra Acustiquísimos / CEDIDA

El Correo Gallego

Regresa a Galicia la octava edición del ciclo de conciertos en acústico Momentos Alhambra Acustiquísimos, que hará parada en Santiago trayendo a uno de los grandes nombres de la música contemporánea, que no necesita presentación: Zahara.

Junto a Zahara, el ciclo de conciertos hará parada en Vigo, A Coruña y Lugo, en las que actuarán Marlena, Christina Rosenvinge y La Habitación Roja; respectivamente.

Serán así cuatro conciertos, cuatro ciudades y cuatro escenarios singulares. Junto a los conciertos, las voces que protagonizan esta edición de Momentos Alhambra Acustiquísimos estarán aderezadas con la mejor gastronomía, al igual que en otras ediciones.

Artistas de Momentos Alhambra Acustiquísimos

Artistas de Momentos Alhambra Acustiquísimos / CEDIDA

Concierto de Zahara

El concierto tendrá lugar el sábado 22 de noviembre en el Patio de Cristal de San Francisco Hotel Monumento, a partir de las 21.30 horas.

Los ‘Acustiquísimos’ de Zahara van más allá de un concierto acústico. "Son una experiencia íntima y revelador (...) Un espectáculo técnicamente complejo y emocionalmente arrollador en el que, por momentos, parece acompañada, pero todo sale de ella", describen desde la organización del evento.

Además de presentar algunas de las canciones de su último disco, Zahara volverá a esas primeras "composiciones que marcaron a toda una generación".

Las entradas para su concierto y para los otros tres programados dentro de este ciclo estarán disponibles a partir del lunes, 8 de septiembre.

La venta se activará a partir de las 11.00 horas en el único punto oficial habilitado para la compra: Ataquilla.

Momentos Alhambra Acustiquísimos

El ciclo, organizado por Art Music Agency con el patrocinio de Cervezas Alhambra, programa desde 2018 una serie de encuentros irrepetibles que apuestan por ofrecer al público gallego, en un formato íntimo y para un público reducido, experiencias memorables en espacios singulares poco habituados a la música en directo, con algunas de las figuras más destacadas de la escena musical española. Artistas como Rayden, DePedro, Alice Wonder, La Bien Querida, Fuel Fandango, Andrés Suárez, Ángel Stanich, Second, El Kanka, Travis Birds, Carmen Boza, Elefantes, Nena Daconte, Carlos Sadness, María José Llergo o Marwán, entre otros, han formado parte de su programación. 

 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents