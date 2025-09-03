Zahara protagonizará en Santiago el concierto de Momentos Alhambra Acustiquísimos

Regresa a Galicia la octava edición del ciclo de conciertos en acústico Momentos Alhambra Acustiquísimos, que hará parada en Santiago trayendo a uno de los grandes nombres de la música contemporánea, que no necesita presentación: Zahara.

Junto a Zahara, el ciclo de conciertos hará parada en Vigo, A Coruña y Lugo, en las que actuarán Marlena, Christina Rosenvinge y La Habitación Roja; respectivamente.

Serán así cuatro conciertos, cuatro ciudades y cuatro escenarios singulares. Junto a los conciertos, las voces que protagonizan esta edición de Momentos Alhambra Acustiquísimos estarán aderezadas con la mejor gastronomía, al igual que en otras ediciones.

Artistas de Momentos Alhambra Acustiquísimos / CEDIDA

Concierto de Zahara

El concierto tendrá lugar el sábado 22 de noviembre en el Patio de Cristal de San Francisco Hotel Monumento, a partir de las 21.30 horas.

Los ‘Acustiquísimos’ de Zahara van más allá de un concierto acústico. "Son una experiencia íntima y revelador (...) Un espectáculo técnicamente complejo y emocionalmente arrollador en el que, por momentos, parece acompañada, pero todo sale de ella", describen desde la organización del evento.

Además de presentar algunas de las canciones de su último disco, Zahara volverá a esas primeras "composiciones que marcaron a toda una generación".

Las entradas para su concierto y para los otros tres programados dentro de este ciclo estarán disponibles a partir del lunes, 8 de septiembre.

La venta se activará a partir de las 11.00 horas en el único punto oficial habilitado para la compra: Ataquilla.