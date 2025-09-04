Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 4 de septiembre, en Santiago?

El Gaiás ofrece la visión reivindicativa de Basurama

CIDADE DA CULTURA. Mónica Gutiérrez Herrero y Rubén Lorenzo Montero, del colectivo Basurama, han transformado las Torres Hejduk del Gaiás con una acción llamada Plastic biontes que pretende un diálogo, a través de la basura, para sembrar conciencia ecologista.

Es una llamativa reivindicación didáctica donde las torres «son como puntos de referencia social, como símbolos que unen la historia, la memoria y la posibilidad de un futuro aún por imaginar y construir·», señalan sobre esta instalación artística abierta hasta noviembre.

Fiestas de la Rúa do Espírito Santo con música y cantos de taberna

TRADICIÓN. Las fiestas de la Rúa de Abaixo (actual Rúa do Espírito Santo) ofrecen hoy actividades en los bares del barrio, por los que irán pasando distintos grupos con sus cantos de taberna.

Y ya mañana, se celebrará una noche dedicada a la música tradicional gallega, que este año contará con las actuaciones de Silva Redonda y Faíscas da Pontagra, con entrada libre desde las 22:30 h.

La asociación vecinal As Marías se encarga de la organización de la nueva edición de estos festejos locales.

Jornadas de puertas abiertas en VermisLAB

VISITAS. VermisLAB ofrece este jueves la última de sus jornadas de puertas abiertas, entre 17:00 horas y 20:00 h. de cara a mostrar sus propuestas de ciencia, tecnología y creatividad «para toda a familia», según detallan desde esta academia de makers donde realizan «actividades extraescolares, talleres y campamentos relacionados con las citadas áreas».

Pilar Albarracín en el CGAC

EXPOSICIÓN. Pilar Albarracín (Sevilla, 1968) expone en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) hasta el domingo 7 de septiembre.

Mandala (Arc en ciel) / CEDIDA

Mandala (Arc en ciel), obra suya de 2012, forma parte de una serie más amplia integrada por otras cinco piezas que actualmente pertenecen a las colecciones del CAAC de Sevilla y el MUSAC de León.

El trabajo expuesto en el hall del CGAC, está constituido por un conjunto de bragas usadas de diversos colores y tamaños dispuestas en círculos concéntricos.