MÚSICA
Los Beatles centran el nuevo concierto de Tato y Espiño en Santiago
El dúo compostelano toca este sábado 6 de septiembre en O Cum con un repertorio de versiones del mítico grupo de Liverpool
Un repertorio especial de los Beatles centra el nuevo concierto en Santiago del dúo compostelano Tato y Espiño, que tocan este sábado 6 de septiembre en el Rock Café O Cum a partir de las 21.30 horas para evocar el espíritu pop del mítico grupo británico liderado por John Lennon y Paul McCartney hasta su disolución en 1970.
Entrada inversa
Esta actuación de Tato & Espiño en el local situado en la rúa Fonte de San Antonio (número 17, bajo), se hace con entrada inversa, formato donde quienes acuden al concierto acceden de forma gratuita y luego deciden lo que quieren pagar por lo visto y escuchado, una fórmula al alza en Compostela como prueban bolos de otros pubs cercanos como el Arume o el Modus Videndi.
Experiencia en Liverpool
Tato & Espiño son habituales en la agenda de O Cum y en el circuito musical de Santiago, pero con experiencia también fuera de Galicia. Uno de sus integrantes, Alfonso Espiño estuvo hace unas semanas en tierras británicas como parte de una banda con sede en Barcelona llamada Ángel Misterioso & Band, que acudió a Liverpool para actuar en la Beatleweek, cita anual para fans de los Fab Four.
Allí, Espiño (al bajo y los coros) y el resto de ese sexteto tuvieron ocasión de hacer un concierto en el Cavern Club, legendario local donde los Beatles tocaron con frecuencia en sus inicios. En dicho show británico de Ángel Misterioso & Band, el citado proyecto que lidera el músico pontevedrés Miguel Alberte, hicieron covers de temas como Something, Here comes the Sun o Beware of darkness.
Más conciertos en Santiago este fin de semana
La agenda musical de este sábado en Compostela ofrece más opciones. La sala Capitol alberga la final del concurso nacional de artistas emergentes Track Zero Fest, donde van a tocar como finalistas: Tere!, Samuel y los Rezagados, Luis Tevez, Espe, Darkeh y Hey Charlie! Son actuaciones de 20 minutos, desde las 19 h., con entradas a la venta 5 euros. En juego: 15.000 € para su primer disco profesional y una gira nacional.
- Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- Muere Antonio Rodríguez, el parrillero que hizo churrasco para medio Santiago en el San Clodio
- Investigan el incendio intencionado contra una notaría y un despacho de abogados en pleno centro de Santiago
- Raxoi impulsa un plan turístico que tiene como una de sus prioridades salvar el aeropuerto de Santiago
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- Conciertos de septiembre en Santiago
- Así es la nueva cafetería de especialidad de Santiago: pet friendly y en el antiguo local de Lusco & Fusco Bakery Café