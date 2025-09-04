Los centros educativos de Santiago inician el curso con 232 alumnos menos

Los centros educativos de Santiago arrancarán el próximo lunes 8 de septiembre el curso escolar 2025-2026 con 232 alumnos menos, según los datos provisionales difundidos ayer por la Consellería de Educación. De este modo, ocuparán las aulas compostelanas un total de 15.718 estudiantes después de arrancar el curso 2024-2025 con 15.950 matriculados.

El descenso en el número de estudiantes se produce en todas las etapas educativas obligatorias, pero es más acusado en las más tempranas. En Infantil acudirán a los colegios compostelanos 110 alumnos menos, pasando de 2.310 el curso pasado a 2.200 a partir del próximo lunes. La caída en Primaria es de 153 estudiantes al registrarse en este ejercicio 6.087 matrículas por las 6.240 del anterior. En ESO la cifra permanece estable, con solo seis alumnos menos (pasa de 4.786 a 4.780), mientras que en Educación Especial cae la cifra en 19 alumnos, de 142 a 123. La única etapa que experimenta un aumento de estudiantes es la de Bachillerato, con 56 jóvenes más.

En sintonía con el resto de Galicia

La situación de los centros compostelanos va en sintonía con la del resto de la comunidad gallega, donde Educación contabiliza un total de 302.843 estudiantes para el curso 2025-2026, con lo que se registra una caída de 4.255. Desde hace una década Galicia ha perdido 19.030 alumnos. El Ejecutivo autonómico estima que en Infantil habrá 1.019 matriculados menos, en Primaria la caída es de 2.411, y en ESO de 1.284. Mientras, en Bachillerato habrá 459 estudiantes más.

Secundaria mantiene matrículas

Los institutos compostelanos constatan que en las etapas de ESO y Bachillerato se mantiene estable el número de matriculados, e incluso aumenta en algunos casos. La directora del IES Xelmírez II, Pilar Tobar señala que «en Bacharelato temos máis e na ESO, máis ou menos igual, en total temos 5 alumnos máis que os que terminaron o curso pasado».

Por su parte, la directora del IES Alfredo Brañas, Mónica Mariño, relata que «temos o mesmo número de grupos e incluso máis alumnos». Eso sí, en 1º de ESO han pasado de cinco grupos a cuatro, mientras que «en Bacharelato temos nove grupos, os mesmos que o curso pasado».

Mientras, en el IES Rosalía repunta el número de alumnos, tal como explica su directora, Gemma Paredes. «Tanto en ESO como en Bacharelato temos máis alumnado», subraya.