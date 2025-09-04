Dia refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda en Santiago de Compostela

Dia avanza en la consolidación de su modelo de proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en Galicia, con la apertura de un nuevo establecimiento en la ciudad de Santiago de Compostela. La tienda, ubicada en la calle Fray Rosendo Salvado 10, acercará una compra completa, fácil y asequible a los vecinos de la localidad.

El nuevo establecimiento, que ha abierto sus puertas el pasado miércoles, 3 de septiembre cuenta con una sala de venta de 220 m2 y un surtido compuesto por más de 2.500 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.

Con esta nueva apertura, la octava en la localidad, Dia abre su tienda número 40 en la provincia de A Coruña, superando las 100 tiendas en toda la comunidad gallega. Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Galicia, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la máxima calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera.

Una experiencia de compra mejorada más completa, fácil y asequible

El nuevo establecimiento compostelano ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra más rápida, completa, sin salir de la población y sin gastar de más. Asimismo, se ofrecerá parking gratuito y servicio de reparto a domicilio, para facilitar la comodidad de todos los clientes y garantizar la accesibilidad a productos con la mejor relación calidad-precio.

Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local. Así, la nueva tienda contará con 8 empleados, todos ellos de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.

Además, con el objetivo de estar cada día más cerca de las personas mediante un servicio de calidad al alcance de todos, los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante las cuatro primeras semanas desde la inauguración del establecimiento. Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 09:00 a 21:30h, y los domingos de 10:00 a 21:00h.

Cada día más cerca

Somos Grupo Dia, la red líder de tiendas de proximidad con más de 3.300 establecimientos en España y Argentina. Somos la tienda del barrio, la que facilita una experiencia de compra fácil, rápida y completa, cerca de casa y con productos de gran calidad a un precio asequible, tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestro canal online.

Nuestra primera tienda Dia abrió sus puertas en Madrid en 1979. Hoy, cuatro décadas después, con la proximidad como fortaleza y la diversidad como bandera, las cerca de 17.000 personas que forman nuestro equipo en tiendas, almacenes y oficinas, y las 17.000 de nuestra red de franquiciados se mueven por un mismo propósito: estar cada día más cerca para ofrecer gran calidad al alcance de todos. Juntos, hemos construido una compañía que cotiza en la bolsa de España desde 2011 y que logró una facturación de 6.901 millones en 2024.

Para lograr nuestro propósito, nos apoyamos en una sólida red de proveedores, realizando el 96% de nuestras compras de manera local. Esto nos permite ofrecer a nuestros cerca de 10 millones de clientes fidelizados una alimentación accesible y al alcance de todos, con un surtido completo, una clara apuesta por los productos frescos y locales y una marca Dia de la máxima calidad.