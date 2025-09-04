Falece a histórica militante África Leira Sanmartín
Foi unha figura que estivo sempre presente nas causas populares e na defensa da dignidade colectiva
O movemento nacionalista está de loito tras coñecer a triste nova do falecemento de África Leira Sanmartín. A militante histórica adicou a súa vida a loita pola liberdade, pola xustiza social e pola solidaridade con todas as persoas perseguidas.
Dende moi nova, Leira Sanmartín estivo comprometida co femenismo, co independentismo galego e co movemento antirrepresivo. Foi unha figura que estivo sempre presente nas causas populares e na defensa da dignidade colectiva.
A nova do seu falecemento foi compartida por Ceivar, organización antirrepresiva galega, que envía todo o seu cariño e solidaridade á familia, amigos e a todas aquelas persoas que estaban preto dela.
"O seu legado continua vivo em cada umha das luitas às que entregou energias, afeto e coragem", engaden.
