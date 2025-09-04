Lestegás: «Cumpriremos o que pide a Xunta para regular o prezo da vivenda»
O edil de Urbanismo confirma que esta semana se presentará o recurso de reposición para que non se desestime a declaración de zona de vivenda tensionada para Compostela
Durante unha visita á nova residencia universitaria privada Loureiros Dorm –na praza de San Martiño–, o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, fixo referencia á negativa da Xunta a declarar o Concello de Santiago zona de mercado residencial tensionado logo da reunión entre as dúas administracións celebrada o pasado luns. «O recurso de reposición presentámolo porque consideramos que o procedemento se fixo adecuadamente pero facemos as adaptacións na documentación para cumprir as esixencias da Xunta». Lestegás defendeu que as correccións solicitadas polo IGVS –Instituto Galego de Vivenda e Solo– non están legalmente motivadas, pero o Goberno local asúmeas porque «queremos que o procedemento avance, que se poida regular o prezo da vivenda».
Sobre o estado da redacción dos documentos que se van presentar ante a Xunta, o edil asegurou que o recurso de reposición se vai entregar esta semana e referiuse á xuntanza do pasado luns afirmando que nela «o IGVS recoñeceu a validez do diagnóstico que fixemos, recoñeceu que Santiago cumpre os requisitos para ser declarado zona de mercado residencial tensionado, iso non se cuestiona e, por tanto, as correccións son meramente formais», aclarou en relación ás adaptacións que solicita o IGVS.
Lestegás deu conta á prensa de que na reunión a Xunta puxo sobre a mesa «a posibilidade de adaptar a documentación ás esixencias do IGVS eliminando os datos que eles non queren que figuren, incorporando outros que nos esixen, aínda que non son legalmente obrigatorios, e incluso concretaremos algo máis algunha das medidas propostas».
Nesta liña e en referencia ás medidas correctoras incorporadas polo Concello de Santiago ao expediente para a solicitude da declaración de zona tensionada , o edil reiterouse no argumento de que «á Xunta non lle corresponde opinar sobre o plan de medidas correctoras, quen o elabora e aproba é o Concello, porque así o decidiu o Partido Popular cando aprobou a Lei de medidas fiscais administrativas de 2023, e adxudicounos os concellos todo ese traballo».
O Goberno municipal está a ultimar o recurso de reposición para presentalo esta semana ante a Administración autonómica. O edil Iago Lestegás explicou que dende o Executivo local «consideramos que non procede a desestimación do procedemento porque nin sequera se responderon as alegacións que presentáramos en xullo, onde contestamos punto por punto todo o que eles nos requirían».
«Traballo extra»
O concelleiro de Urbanismo non deu prazos para a presentación das adaptacións que require o IGVS, pese a contemplar que a cuestión se resolva antes do remate do ano, pero tampouco quixo desaproveitar a ocasión de criticar o requerimento, aínda que se asuman as correccións e defender novamente o informe presentado e elaborado pola UDC.
«As adaptacións na documentación son un traballo que temos que facer en paralelo e quero que se entenda que todo este traballo extra que a Xunta nos está obrigando a facer é tempo que non lle podemos dedicar no Concello a outros asuntos que tamén son importantes».
Lestegás respondeu tamén ás críticas do líder do PP local, Borja Verea, que falaba de que os datos non oficiais incluídos no expediente eran un «corta e pega» dun portal inmobiliario. «Sospeito que Verea non leu a diagnose, animo a calquera persoa a lela», enfatizou o edil, recordando que o expediente se someteu a exposición pública «e segue dispoñible no portal de transparencia do Concello para que a calquera persoa o consulte».
Ao respecto da incorporación de datos oficiais e non oficiais no informe, Lestegás insistiu en que «os investigadores que fixeron este traballo explicaron a importancia de incluír datos oficiais e non oficiais porque permite facer unha triangulación», e defendeu a achega de datos de operadores privados aducindo que «non é unha cuestión menor, porque a incidencia da declaración dunha zona de mercado residencial tensionado e as medidas de contención de prezos operan sobre o mercado privado. Por tanto, coñecer a información que ten o mercado sobre as dinámicas residenciais non é menor. Non lle resta validez á documentación, todo o contrario, engádella».
