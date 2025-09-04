Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago

Este fenómeno puede disfrutarse a simple vista sin necesidad de instrumentos especiales ni medidas de protección ocular

La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago

La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago / Pexels

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

Este domingo, 7 de septiembre, tendrá lugar un eclipse lunar total que podrá verse desde gran parte del mundo, a excepción de las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde el orto lunar se producirá inmediatamente después del final de la totalidad. Entonces, ¿se podrá apreciar desde Santiago?

El fenómeno astronómico, conocido popularmente como Luna de Sangre por el color que tiñe al satélite, se produce cuando la tierra se interpone entre el Sol y la Luna, dando lugar a un tono rojizo, puesto que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Mapa del eclipse total lunar que tendrá lugar este domingo 7 de septiembre

Mapa del eclipse total lunar que tendrá lugar este domingo 7 de septiembre / Instituto Geográfico Nacional

Cuándo ver en Santiago

En Santiago, el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna siendo solo visible el final de la fase parcial.

De acuerdo al Instituto Geográfico Nacional, el eclipse parcial finalizará a las 21.56 horas, alcanzando su máximo a las 20.11 horas.

Eclipse total de Luna en A Coruña

Eclipse total de Luna en A Coruña / Instituto Geográfico Nacional

Cómo observar la Luna de Sangre

Este fenómeno podrá disfrutarse a simple vista sin necesidad de instrumentos especiales ni medidas de protección ocular, a diferencia de lo que sucede con los eclipses solares.

Con todo, si quiere mejorarse la experiencia, siempre se puede usar telescopios o binoculares.

Para ver la Luna de Sangre no hace falta más que levantar la cabeza al cielo. No obstante, se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica y sin obstáculos para poder contemplarla en su magnitud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
  2. Muere Antonio Rodríguez, el parrillero que hizo churrasco para medio Santiago en el San Clodio
  3. Investigan el incendio intencionado contra una notaría y un despacho de abogados en pleno centro de Santiago
  4. Raxoi impulsa un plan turístico que tiene como una de sus prioridades salvar el aeropuerto de Santiago
  5. Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
  6. Conciertos de septiembre en Santiago
  7. Así es la nueva cafetería de especialidad de Santiago: pet friendly y en el antiguo local de Lusco & Fusco Bakery Café
  8. El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial

Sindo Guinarte: "Nestes dous anos, o goberno de Sanmartín viviu de rendas"

Sindo Guinarte: "Nestes dous anos, o goberno de Sanmartín viviu de rendas"

Dia refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda en Santiago de Compostela

Dia refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda en Santiago de Compostela

Carmen Blanco Sanjurjo: «Incidiré en las protagonistas femeninas de la revuelta irmandiña»

Carmen Blanco Sanjurjo: «Incidiré en las protagonistas femeninas de la revuelta irmandiña»

De Paula Carballeira a Santiago Cortegoso, la nueva temporada del Centro Dramático Galego

De Paula Carballeira a Santiago Cortegoso, la nueva temporada del Centro Dramático Galego

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 4 de septiembre, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 4 de septiembre, en Santiago?

¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?

¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?

La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago

La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago

Falece a histórica militante África Leira Sanmartín

Falece a histórica militante África Leira Sanmartín
Tracking Pixel Contents