La Luna de Sangre será visible en Galicia: cómo ver el eclipse lunar total de este domingo en Santiago
Este fenómeno puede disfrutarse a simple vista sin necesidad de instrumentos especiales ni medidas de protección ocular
Este domingo, 7 de septiembre, tendrá lugar un eclipse lunar total que podrá verse desde gran parte del mundo, a excepción de las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde el orto lunar se producirá inmediatamente después del final de la totalidad. Entonces, ¿se podrá apreciar desde Santiago?
El fenómeno astronómico, conocido popularmente como Luna de Sangre por el color que tiñe al satélite, se produce cuando la tierra se interpone entre el Sol y la Luna, dando lugar a un tono rojizo, puesto que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.
Cuándo ver en Santiago
En Santiago, el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna siendo solo visible el final de la fase parcial.
De acuerdo al Instituto Geográfico Nacional, el eclipse parcial finalizará a las 21.56 horas, alcanzando su máximo a las 20.11 horas.
Cómo observar la Luna de Sangre
Este fenómeno podrá disfrutarse a simple vista sin necesidad de instrumentos especiales ni medidas de protección ocular, a diferencia de lo que sucede con los eclipses solares.
Con todo, si quiere mejorarse la experiencia, siempre se puede usar telescopios o binoculares.
Para ver la Luna de Sangre no hace falta más que levantar la cabeza al cielo. No obstante, se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica y sin obstáculos para poder contemplarla en su magnitud.
