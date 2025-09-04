Nova residencia universitaria no corazón histórico
Loureiros Dorm abre as súas portas este venres no número 2 da praza de San Martiño Pinario
Santiago conta cunha nova residencia privada para estudantes universitarios, unha vivenda que busca crear «un ambiente familiar» e contribuír a devolver «a Compostela do estudantado» que caracterizou tanto tempo a vida da capital galega. Fala así Elena Rivas, unha das socias de Loureiros Dorm, situada nun inmoble do século XIX –o número dous da emblemática praza de San Martiño Pinario–, que comeza a súa actividade este venres e que se presentou o mércores á cidadanía.
Loureiros Dorm ten espazo para 14 residentes, distribuídos en 10 habitacións, cunha cociña común, xardín e aseos individuais en cada un dos cuartos. O prezo das habitacións parte dos 600 euros, no caso dos dormitorios dobres e a residencia xa está completa –tan só queda libre unha praza–. A sociedade que dirixe esta residencia universitaria non descarta, polo de agora, solicitar o uso turístico durante 60 días na tempada de verán, aínda que «sen ter por suposto nada en contra do turismo», recalca Rivas, non é esta a prioridade dos socios que rehabilitaron o inmoble do número 2 da praza de San Martiño para crear Loureiros Dorm.
Sobre o funcionamento da residencia, Rivas comentaba na presentación da mesma que o obxectivo é dar lugar a unha «casa-piso, é dicir, imos ofrecer o almorzo, que nos pareceu unha das comidas máis importantes do día, pero polo demais eles cociñarán o seu xantar e a súa cea, queremos promover esa independencia», recalca para engadir que os estudantes que alí se aloxen estarán «nunha residencia, tes un apoio, pero non un control, un poder de decisión de uso de espazos comúns».
Aproveitando o asequible número de prazas, 14 en total, nunha edificación que conta con dormitorio na pranta baixa –ademais da cociña– e nos seguintes tres andares, Rivas fíxase como obxectivo de Loureiros Dorm «formar unha pequena familia, queremos adaptar os servizos que imos ofrecer aquí ao grupo que que se forme en cada curso». Xunto a Elena Rivas integran o equipo de Loureiros Dorm Carlos Cobas e Elisa Couto, os tres vencellados coa rúa que lle dá nome á residencia, e conta coa colaboración Inside, empresa construtora galega a cargo da rehabilitación.
No acto inaugural, ofreceuse un pequena guía da man de Emma Gutiérrez e Trivium explicando a historia da construción, falou Tomás Batuecas –anterior propietario da vivenda–e asistiron, entre outros visitantes o líder do Partido Popular no Pazo de Raxoi, Borja Verea, e o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás.
Este último, cuxo departamento ve de vital importancia a rehabilitación de inmobles no centro histórico da cidade valorou a restauración do edificio para uso residencial universitario como «unha oportunidade para aproveitar edificios sen uso. Este é un exemplo de que hai moitos edificios que se poderían tamén destinar a uso residencial-universitario, a normativa urbanística permíteo e o Concello ten toda a vontade de que se incremente a oferta residencial-universitaria».
