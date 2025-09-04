De Paula Carballeira a Santiago Cortegoso, la nueva temporada del Centro Dramático Galego

El Centro Dramático Galego (CDG) ofrecerá 14 espectáculos dentro de su nueva temporada. En el inminente curso 2025-2026, se van a ofrecer 120 funciones programadas en el Salón Teatro de Santiago y 150 pases en gira por otros escenarios, según se reveló en la rueda de prensa celebrada ayer en ese recinto, sede central de la compañía pública gallega. Al acto, acudió el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y unas cuarenta personas ligadas a las producciones venideras.

Apertura

El jueves 11 de septiembre se inicia el curso en el citado recinto compostelano con el estreno de la producción propia A serie clopen, a las 18 horas (entradas a 10 euros). Es una obra con dirección de escena de Pablo Reboleiro y dramaturgia suya a medias con Clara Gayo. Su elenco cuenta con Marián Bañobre, Luz García, Johanna Hesse, Raquel Oitavén, Natalia Pajarito, Inés Santos y Guillermo Solo. Es un montaje «con acrobacias imposibles y aéreos impactantes», señalan sus responsables.

Carballeira y Cortegoso

El conselleiro estuvo acompañado del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; el director del CDG, Fran Núñez; la dramaturga Paula Carballeira (Premio Nacional de Literatura Dramática 2023) autora y directora de Somos monstruos y dramaturga de Berenguela na gaiola, y Santiago Cortegoso, autor de A furia da amanita, propuesta con la que ganó la tercera edición de la Bolsa de Dramaturgia de la compañía pública gallega.

Cartel del nuevo curso

Tras A serie clopen, llegarán: Memorias de un neno labrego y Hamlet como producciones del CDG, una coproducción llamada Heroes en decembro, con Ancoraxe y Vórtice Escénico; Berenguela na gaiola, con Galeatro y Xarope Tulú; Territorio regueifa, con Ainé y el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo; Jose Afonso, ao vivo os Coliseus, 1983, con el Teatro Municipal de Oporto, Teatro Experimental de Oporto, Culturgest y Cine-Teatro Louletano; A furia da amanita, con Redrum Teatro; A fortaleza, con A Feroz y FITEI do Porto; Somos monstros, con Berrobambán, Terra Amarela y Comedias do Minho; Black Box, producción con Hugo Torres, la Cidade da Cultura, el Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) de Oporto y Trigo Limpo/ACERT; Os pasadores, con Rumbo Clandestino, Pirilampo y Associação Cultural Prado; Ensayo técnico, con Teatro Oficina de Guimarães, Colectivo84 y la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia ESADg de Vigo, dentro del CDGLab, y el espectáculo resultante del certamen Xuventude Crea Teatro Pro, promovido por la Dirección Xeral de Xuventude.

El teatro, punto de encuentro, ese es el lema elegido para la nueva temporada del Centro Dramático Galego, institución creada en 1984 para dinamizar el teatro en Galicia.