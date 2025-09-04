Las 'Silent Reading Parties' toman Santiago: así será la quedada para leer en silencio de este sábado

El pasado abril tenía lugar por primera vez en Santiago -y en Galicia- una actividad que ya está dando mucho que hablar en otras capitales internacionales.

Denominadas e importadas desde Estados Unidos como 'Silent Reading Parties', o lo que es lo mismo, quedadas para leer en silencio con desconocidos, se han bautizo en Galicia como LeComigo.

¿En qué consisten las quedadas?

La dinámica de esta iniciativa es muy sencilla: quedar en un espacio público para leer en silencio durante una hora con otras personas. Luego, lo habitual es que se produzca un coloquio entre los presentes en torno a sus experiencias de lectura o bien por parte de un autor invitado.

La iniciativa, coordinada por la librera Mercedes Corbillón y la editora Gemma Sesar, tuvo tan buena acogida que, tras esa primera inmersión en abril, le siguieron otras cinco, girando cada una de ellas en torno a una temática específica.

En este sentido, se organizaron quedadas en la Casa das Máquinas, la Fundación Eugenio Granell, en la sede del SGAE, en el Museo das Peregrinacións y en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia; las cuales han reunido una media de 60 personas.

Estas reuniones, realizadas en espacios menos conocidos de Compostela, persiguen "ler en silencio e en comunidade", para desconectar de las redes sociales y los móviles, y así "compartir a paixón polos libros cun escritor ou escritora invitado", explican desde la organización en un comunicado.

'LeComigo' con Miguelanxo Prado

Para aquellos que no conocían esta iniciativa, este próximo sábado 6 de septiembre, volverá a organizarse una nueva quedada que tendrá como invitado al ilustrador y novelista gráfico Miguelanxo Prado, el cual hablará a los asistentes de 'Biografías en Cómic'.

La cita tendrá lugar en la emblemática Casa Ría (Virxe da Cerca, 6) a partir de las 11.30 horas. Según explican desde la organización, la jornada empezará con una recepción en los jardines de Casa Ría.

Seguidamente, se leerá en silencio durante una hora y, desde las 13.00 horas, tendrá lugar una sesión de micro abierto para hablar de biografías y de cómic, finalizando con un vermú y sorteo de libros.

La actividad es gratuita, pero, al tratarse de un espacio con aforo limitado, los interesados deberán inscribirse previamente a través de la web de LeComigo.

Destacar, además, que el único requisito para asistir es llevar un libro sobre la temática de cada jornada. Con todo, y según explican las organizadoras, "tamén temos libros para préstamo doados polas mellores editoriais galegas e nacionais que apoian este proxecto", uno que también cuenta con la colaboración del Concello de Santiago.