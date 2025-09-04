¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?

La decisión de Ryanair de cerrar su base en el aeropuerto de Santiago supondrá un importante recorte en las rutas que opera actualmente la aerolínea, pero no la desaparición total de los vuelos de la aerolínea irlandesa desde la capital gallega. A partir de octubre, la oferta de destinos se verá sensiblemente afectada en el Rosalía de Castro. Santiago perderá siete rutas y verá reducido el número de frecuencias en otros cinco. El nuevo tijeretazo de la low cost se suma al consumado en la temporada de verano de este año en la que ya había suprimido dos rutas, reducido el tráfico un 28% (370.000 asientos) y retirado el primero de sus tres aviones B737 con base en Lavacolla. A partir de octubre retirará sus otros dos aviones de la base y operará bajo mínimos en Lavacolla.

¿Qué vuelos van a desaparecer?

El recorte de Ryanair afectará a las rutas de Madrid, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Barcelona y Zaragoza, que desaparecerán completamente de la oferta de la terminal compostelana. Supondrá una reducción del 80 % de capacidad. En su información oficial la compañía incluyó también las conexiones de Milán-Bérgamo y Bolonia, pero estas dos rutas ya no funcionaron ni este verano, ni en la temporada de otoño del año pasado. La conexión con Madrid quedará a partir de octubre sólo con la oferta de Air Nostrum, del grupo Iberia. A Málaga, Alicante y a Zaragoza ya no se podrá viajar en vuelo directo desde el Rosalía de Castro, mientras que Barcelona, Gran Canaria y Palma de Mallorca mantendrán la conexión gracias a otra aerolínea, Vueling.

¿A dónde se podía viajar este verano?

En la actual temporada de verano, Ryanair ofrecía billetes a 18 destinos desde el aeropuerto Rosalía de Castro. Al finalizar la temporada de verano se esperaba ya la desaparición de los destinos de Bruselas, Dublín, Fuerteventura, Ibiza, Memmmingen y Menorca. A partir del 26 de octubre se mantendrán en el aéropuerto compostelano sólo cinco rutas: Tenerife Sur, Valencia, Lanzarote y Londres y Sevilla. Salvo en esta última ciudad habrá recortes de frecuencias de vuelos en el resto de destinos.

La oferta actual desde Lavacolla

Acualmente el Aeropuerto Santiago-Rosalía de Castro cuenta con un total de 27 destinos operados por 6 compañías. Estos datos corresponden aún a la oferta de la temporada de verano, que suele ser más amplia que la que empieza en otoño-invierno. El invierno pasado Lavacolla registró un total de 21 destinos sumando nacionales e internacionales, cuatro menos de los que tenía en la misma temporada de 2023-2024.