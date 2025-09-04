Ryanair y el aeropuerto de Santiago: una relación marcada por las turbulencias

El de Ryanair con el aeropuerto de Santiago siempre fue un vínculo intenso, con momentos de pasión, pero también de crisis. La llegada de la línea de bajo coste a Lavacolla en marzo de 2006 marcó un punto de inflexión: durante años llenó la terminal de destinos europeos, popularizó los viajes internacionales desde Compostela y convirtió el aeropuerto Rosalía de Castro en un referente del noroeste peninsular. La compañía llegó a tener tres aviones con base en Lavacolla y a abrir más de una veintena de rutas, cifras que colocaron a la ciudad en el mapa de millones de viajeros.

Pero la historia ha ido cambiando. Las mismas puertas que Ryanair abrió comenzaron a cerrarse con recortes de rutas y frecuencias. La que había sido una expansión fulgurante dio paso a una retirada progresiva, hasta culminar este miércoles con la decisión de la low cost irlandesa de cerrar su base en Compostela. El adiós se materializa en la retirada de las dos aeronaves que permanecían en el aeropuerto de Lavacolla y en la pérdida de más de un millón de plazas.

De una veintena de conexiones al declive en números

En su momento álgido, Ryanair llegó a operar en Lavacolla con más de veinte destinos directos. Entre ellos figuraban capitales europeas como Londres, París, Fráncfort y Bruselas, además de ciudades italianas como Milán, Roma o Bolonia, y conexiones domésticas con Madrid, Sevilla, Valencia o Canarias. Esa red convirtió a Compostela en un polo de atracción turística y empresarial que multiplicó la llegada de viajeros nacionales e internacionales.

En los últimos años, sin embargo, esa malla fue adelgazando. Primero llegaron los recortes en las rutas a Italia, con Milán-Bérgamo y Bolonia fuera del mapa, y también la merma de frecuencias hacia islas como Tenerife o Lanzarote. Ahora, con el cierre de la base, se suman hasta siete cancelaciones y la pérdida de más de un millón de plazas anuales, lo que deja el aeropuerto sin algunas de sus conexiones más emblemáticas: desaparecen los vuelos directos nacionales con Madrid, Barcelona, Alicante, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca y Zaragoza. Además, la compañía realizará importantes recortes en frecuencias de varios enlaces que se continuarán operando bajo mínimos, como Lanzarote, Valencia o Londres, cuyos vuelos se reducirán a la mitad o incluso menos.

Un 13% de pasajeros menos en el primer trimestre

El impacto de su progresiva desaparición del aeropuerto de Santiago ya se está dejado notar en los datos de 2025: Lavacolla perdió este año un 13% de pasajeros entre enero y julio, con 1,85 millones de usuarios frente a los más de 2,1 millones del mismo período del año anterior. Solo en el mes de julio, el tráfico internacional cayó cerca de un 25%, mientras las operaciones totales descendieron alrededor de un 7% en el acumulado del primer semestre.

Lavacolla perdió este año un 13% de pasajeros entre enero y julio, con 1,85 millones de usuarios frente a los más de 2,1 millones del mismo período del año anterior / Antonio Hernández

“Tasas excesivas” y "falta de incentivos"

Lavacolla ya era una de las terminales más castigadas por los recortes de Ryanair en los últimos meses, y ahora pierde definitivamente su principal socio en volumen de pasajeros. Esta reducción de rutas y frecuencias, la explica la aerolínea por la falta de incentivos y lo que considera tarifas aeroportuarias "poco competitivas". Ryanair ha criticado en el pasado que las políticas de bonificación de Aena —que devuelven parte de las tasas por pasajeros adicionales en los aeropuertos medianos y pequeños — no eran suficientes ni eficaces para estimular el crecimiento en estas terminales. Pese a ser uno de los principales beneficiarios de estos incentivos —que le han supuesto alrededor de 35 millones de euros entre 2020 y 2025—, Ryanair considera que estas ayudas no compensan los costes de las operaciones de la aerolínea en aeropuertos como el de Santiago.

Ahora, Ryanair justifica su decisión en lo que considera “tasas excesivas” de Aena para este tipo de aeropuertos. El incremento previsto para 2026 supone una subida de cerca de un 6,5%, es decir, unos 68 céntimos más por pasajero, hasta situarse en una media de 11 euros. La empresa asegura que este aumento hace que operar en Santiago –entre otros aeropuertos españoles– sea “inviable” y prefiere trasladar plazas a mercados donde los costes son más bajos, como Italia, Croacia o Marruecos.

El anuncio coge a la ciudad en un momento clave: Raxoi acaba de aprobar un nuevo plan turístico que pone el aeropuerto en el epicentro de su estrategia para atraer visitantes internacionales y diversificar mercados. La marcha de Ryanair supone un freno importante a esa ambición, al reducir la conectividad justo cuando se buscaba ampliarla. La concejala de Turismo y portavoz del gobierno de Santiago, Míriam Louzao, arremetía este miércoles contra la subida de tasas anunciada por Aena e instaba a la Xunta a elaborar un plan estratégico para las terminales gallegas “coordinado e sen visiones localistas” para poder avanzar.

El gestor aeroportuario ha calificado de "chantaje" el recorte anunciado por Ryanair y ha acusado a la compañía de "distorsionar los datos", ya que el número de slots (derechos de vuelo) solicitados formalmente por la aerolínea para la temporada de invierno, según consta en las bases de datos oficiales, "es significativamente superior" al comunicado por la propia empresa. Por su parte, el Gobierno gallego, que responsabiliza a Aena de la situación, ha anunciado que le exigirá un cambio de política que apueste por los pequeños y mediados aeropuertos como el de Santiago.

Suscríbete para seguir leyendo