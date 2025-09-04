Ryanair cierra su base de Lavacolla por la subida de tasas y AENA le acusa de chantaje

Ryanair echa el cierre en Lavacolla. La compañía de bajo coste irlandesa clausurará el próximo 31 de octubre su base en el aeropuerto de Santiago, desde la que operaba con dos aviones y más de 180 trabajadores cuyo futuro es en estos momentos impredecible. Por el momento no abandonará definitivamente la terminal, puesto que mantendrá algunas conexiones con aviones basados en otros aeropuertos de su red. En todo caso, Lavacolla verá agudizada la sangría que sufren las estadísticas de pasajeros desde principios de año con el cierre de la base de la low cost, que también implica la pérdida de un importante número de puestos de trabajo.

Ryanair anunciaba ayer por la mañana esta medida, apenas unas horas después de comunicárselo a su personal en Lavacolla. Justifica su decisión en base a las «tasas excesivas que AENA impone en los aeropuertos regionales, un monopolio que volverá a incrementar sus tarifas en más de un 6,6 % a partir de 2026». AENA asegura que la subida de la tasa es de tan solo 0,68 euros por pasajero.

No obstante, la aerolínea sostiene que «estas tasas cada vez más desproporcionadas han hecho que operar en aeropuertos regionales españoles, como Santiago y Vigo (donde cesará toda su actividad a partir del 1 de enero de 2026), sea completamente inviable». Galicia perderá, indica la compañía, 1,25 millones de pasajeros este año y 453.000 asientos la próxima temporada de invierno en Santiago, donde desaparecerán en octubre siete rutas, además de la reducción de frecuencias en 4 conexiones domésticas: Lanzarote, Sevilla, Tenerife y Valencia. Al respecto, recuerda que ya ha recortado 800.000 asientos en aeropuertos regionales españoles durante este verano «por culpa de unas tarifas poco competitivas», haciendo que estos aeropuertos «sean irremediablemente incapaces de competir frente a países de la UE como Suecia, Hungría o Italia, que están reduciendo costes de acceso para fomentar el tráfico, la creación de empleo y el crecimiento económico».

«Es extremadamente decepcionante y lamentable que nos veamos obligados a cerrar nuestra base de Santiago a partir de finales de octubre, así como a cesar todas las operaciones hacia/desde Vigo desde enero de 2026; esto supone la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares, 1,25 millones de asientos anuales y 9 rutas para la región de Galicia», señala Eddie Wilson, CEO de Ryanair, antes de apuntar que, «lamentablemente, el cierre de la base conllevará la pérdida de más de 100 puestos de trabajo para tripulantes de cabina y pilotos en Santiago, aunque a todos ellos se les ofrecerán traslados a otras bases en crecimiento dentro de la red de Ryanair».

Uno de los aviones hasta ahora basados en Lavacolla se irá a Málaga y el otro, a Alicante. Para la operativa de cada aeronave son necesarios 11 pilotos, 11 copilotos y un gran número de tripulación de cabina, además de todo el personal de tierra y los servicios auxiliares.

Por su parte, el presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario español, Mauricio Lucena, calificó ayer de «chantaje» la estrategia de Ryanair de reducir un 16 % las plazas que ofrecerá en España para este invierno respecto a las de 2024. «Yo creo que hoy hemos vivido un episodio más de la proverbial estrategia de Ryanair para chantajear no solo a AENA, sino a los contribuyentes españoles», denunció Lucena, que compartió que «el objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes, a través del Gobierno de España, en los Gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como AENA, cuyo 51 % también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Hemos visto un nuevo capítulo de esta estrategia de chantaje», recordó el directivo.

AENA desmintió las afirmaciones de Ryanair en referencia a que la decisión se toma por el incremento de las tarifas aeroportuarias. El gestor comenzó señalando que la aerolínea «ha amenazado y tratado de intimidar» a autoridades de otros países y no solo de España y explicó que la subida de las tarifas aeroportuarias para 2026 es de 0,68 euros por pasajero, lo que no condiciona la compra de un billete de avión, mientras Ryanair subió sus billetes un 21 % de media en el último año.

También precisó que, «al contrario de lo que sostiene Ryanair, ni el Gobierno de España ni Aena pueden modificar a su antojo las tarifas aeroportuarias que la ley define porque cometerían una ilegalidad si deformaran sin justificación unas prestaciones patrimoniales públicas cuya naturaleza es muy distinta de los precios privados ordinarios». Así, defendió que sus tarifas son «de las más competitivas del entorno europeo». En el caso de los aeropuertos regionales, las tarifas por los pasajeros adicionales ascienden a aproximadamente dos euros respecto a 2023, «muy inferiores a los 10,35 euros del promedio de los aeropuertos de AENA en 2025». Con ello, afirmó que «no es verdad, por consiguiente, que Ryanair elimine rutas en estos aeropuertos porque las tarifas son caras», sino que lo hace porque «traslada sus aviones a los aeropuertos en los que puede ganar mucho más dinero».

Las consecuencias: 7 rutas y 453.000 asientos menos este invierno

El cierre de la base de Ryanair supondrá para Lavacolla la pérdida de siete destinos directos y más de 453.000 asientos. Consultada por este medio, la aerolínea ha concretado que a partir de octubre desaparecerán de su parrilla las rutas de Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y Zaragoza, lo cual representa una reducción del 80 % de capacidad. Este verano ofrecía billetes a 18 destinos desde el aeropuerto Rosalía de Castro: Alicante, Barcelona-El Prat, Bruselas Charleroi, Dublín, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Londres Stansted, Madrid, Málaga, Memmingen (Munich West), Menorca, Palma, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia y Zaragoza. A las siete rutas que se pierden ahora, hay que sumar Bolonia y Milán- Bérgamo, suspendidas recientemente, lo que justifica la eliminación de nueve destinos a los que hace referencia la compañía en su comunicado de ayer.