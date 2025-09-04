"As políticas de vivenda son inexistentes"
Sindo Guinarte: "Nestes dous anos, o goberno de Sanmartín viviu de rendas"
Os edís socialistas Sindo Guinarte e Marta Abal poñen sobre a mesa os temas "que máis preocupan" no novo curso político
Os concelleiros do grupo municipal socialista en Raxoi compareceron este xoves en rolda de prensa para dar conta das cuestións que máis lles "preocupan" neste "importante curso político, por ser o último completo deste mandato", puntualizou Sindo Guinarte. O voceiro do PSOE na Corporación local quixo deixar claro dende o inicio da comparecencia que "nestes dous anos o goberno de Sanmartín viviu de rendas, botando man de proxectos postos en marcha no mandaro anterior", o do socialista Sánchez Bugallo.
Guinarte non dubidou en cualificar a xestión municipal do actual Goberno local afirmando que "está peor hoxe que hai dous anos", antes de darlle paso á concelleira Marta Abal, que tratou en detalle cuestión que afectan á situación da vivenda, da mobilidade, das parroquias rurais ou da limpeza no termo municipal.
"As políticas de vivenda son inexistentes", afirmou rotunda Abal en referencia ao Concello e mais á Xunta, da que matizou que é quen posúe as competencias máximas nesta materia. A concelleira mencionou a necesidade de facilitar "o acceso asequible á vivenda" e tildou a xestión do Rexistro de soares coma "un fracaso, só se mobilizou unha vivenda", matizou en relación coa venda en poxa pública dun inmoble en estado ruinoso na rúa do Espírito Santo. Un rexistro que puxo en marcha o Goberno socialista máis que até o de agora non concluíra o procedemento de expropiación forzosa e poxa pública dalgún inmoble.
A edil Marta Abal puxo sobre a mesa tamén, en relación coa materia de vivenda, a necesidade de mobilizar as máis de 6.000 vivendas baleiras contabilizadas no municipio. "Urxe sacalas ao mercado e adoptar non só medidas coercitivas como a recarga no IBI -Imposto de Bens Inmobles-, tamén con incentivos fiscais". Abal fixo tamén referencia neste sentido á parcela de Peleteiro, urxindo o Goberno local a levar ao vindeiro pleno a aprobación definitiva do proxecto.
O contrato de transporte
O contrato de transporte, en espera de ser renovado dende hai case unha década, é outra das cuestións "urxentes" para o Partido Socialista, dende onde se asegura que "vai dando tumbos, máis que avanzar". Marta Abal criticou que "a única novidade" ao respecto foi "que se ía cambiar o modelo de xestión" e denunciou que "hai máis de tres meses solicitamos acceso aos estudos" que o xustifican, sen telo recibido até o de agora.
A concelleira socialista foi moi crítica co responsable de Mobilidade, Xan Duro -Compostela Aberta-, que "despois de dez anos formando parte, dunha ou doutra maneira, do Concello, o cambio ocórreselle agora".
Falta de diálogo e mala xestión
Unha vez máis, e como denuncian recorrentemente en sesións plenarias, o PSOE criticou a mala xestión do Goberno local, a falta de control das contratas e a escasa execución orzamentaria. "A xestión atragántaselles, non é xa deficiente, é insuficiente", dixo Abal, que fixo tamén referencia ao "peor dato de período medio de pagamento a proveedores", rexistrado na pasada primavera.
Tanto Guinarte coma Abal fixeron fincapé na "pouca transparencia" do Goberno do Sanmartín e na "falta de diálogo, coa veciñanza e tamén co resto dos grupos da Corporación local". Neste punto o voceiro do PSOE en Raxoi fixo referencia ao malestar de parte do sector hosteleiro fronte a taxa turística, que comezará a recadarse o 1 de outubro. Guinarte criticou que debera haber máis diálogo co sector e preguntouse: "O goberno ten medo a falar con quen discrepa?", para argumentar que é precisamente co discrepante con quen hai que dialogar.
