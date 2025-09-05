Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 5 de septiembre, en Santiago?

Muestra sobre fotos de Augusto Pacheco

EXPOSICIÓN. El Salón Artesoado del Colexio de Fonseca acoge la inauguración (12.00 horas) de la exposición Mentindo con mestría. Montaxes fotográficas de Augusto Pacheco (1948-1973), comisariada por los fotógrafos Vítor Vaquero y Manuel Pérez Rúa junto al artista plástico Ánxel Huete.

Dinosauro en la Ponte Nova de Ourense atacando vehiculos (1972) / Augusto Pacheco

Arropada por la USC, esta muestra se puede ver con entrada libre hasta el 30 de septiembre, en horario de lunes a sábado, desde 11.00 horas a 14.00 h y entre 17.00 h . y 20.00 h.

‘Historias LGBTI’, en el Gaiás

REIVINDICACIÓN. La exposición titulada Historias LGBTI da Galicia orgullosa está abierta en Museo Centro Gaiás (Planta 0) hasta el domingo (de 10 a 20 horas).

Es un archivo inédito de relatos de ayer, hoy y mañana que tiene como objetivo tejer una historia más amplia y diversa de Galicia. El proyecto está impulsado por la Xunta de Galicia en el marco de los actos del Día Internacional del Orgullo LGBTI (cada 28 de junio).

Presentación de la exposición titulada Historias LGBTI da Galicia orgullosa / XUNTA DE GALICIA

Fue inaugurada originalmente en el edificio de la Pirámide de San Caetano. Cuenta con el acompañamiento y trabajo de la investigadora Daniela Ferrández, como especialista en memoria LGBTI.

Danza con Paula Quintas en el CEN

CAMIÑO ESCENA NORTE. La presentación en Santiago del programa Camiño Escena Norte (CEN) 2025 ofrece hoy la intervención de danza de Paula Quintas Cía en la Praza do Obradoiro (12:00 horas).

Dicha compañía llevará su espectáculo titulado Multiperspectivas#3 a los distintos territorios que forman parte del CEN. Este ciclo de intercambio cultural se hace en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja del 12 de septiembre al 26 de octubre.

Este acto abierto, contará además con el director de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), Jacobo Sutil; la directora de Sostenibilidad y Comunicación de VegalsaEroski, Gabriela González; y la presidenta de Escena Galega, Patricia de Lorenzo.

Silva Redonda y Faíscas da Pontraga, en Espírito Santo

MÚSICA GRATIS. Las actuaciones de entrada libre de Silva Redonda y Faíscas da Pontraga, desde las 22:30 h., destacan hoy dentro de las fiestas de la Rúa de Abaixo (actual Rúa do Espírito Santo), que ofrecen otras actividades a lo largo del día con la música tradicional gallega bien presente.