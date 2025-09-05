Aitor Bouza ocupará el escaño que deja Julio Abalde, nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña

El exrector de la Universidade da Coruña (UDC) Julio Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia de A Coruña en relevo de María Rivas, quien se incorpora al equipo de gobierno local de la alcaldesa Inés Rey. Su designación implica también un cambio en el Parlamento de Galicia: el escaño que ocupaba Abalde pasará a manos de Aitor Bouza, secretario local del PSOE en Santiago y hasta ahora asesor del grupo parlamentario socialista en el Pazo do Hórreo.

La trayectoria de Julio Abalde

Abalde (A Coruña, 1959) es catedrático de Microbiología en la Facultade de Ciencias de la UDC, institución de la que fue rector entre 2016 y 2024. En las elecciones autonómicas del pasado año se presentó como número dos por la circunscripción de A Coruña en las listas del PSdeG encabezadas por José Ramón Gómez Besteiro. Desde entonces ocupaba escaño en el Parlamento junto con Patricia Iglesias y Silvia Longueira, primera y tercera de la lista socialista. Su incorporación a la Subdelegación supone dejar libre ese puesto, que será asumido por Bouza, cuarto en la candidatura.

El diputado del PSdeG Julio Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña en sustitución de María Rivas / PSDEG

El relevo de María Rivas

María Rivas, licenciada en Sociología y con postgrado en Dirección de Recursos Humanos por la UDC, es funcionaria del Concello de A Coruña desde 2001. En 2018 pasó a ejercer como jefa de gabinete del delegado del Gobierno en Galicia y en junio de 2021 fue designada subdelegada en A Coruña. Tras anunciar su marcha en las redes sociales, destacó que inicia “con ilusión y compromiso” una nueva etapa del lado de Inés Rey en María Pita.

La llegada de Aitor Bouza al Pazo do Hórreo

El nuevo diputado socialista, Aitor Bouza, es secretario general del PSOE en Santiago de Compostela. En los últimos años, ejerció como asesor parlamentario del grupo socialista en el Pazo do Hórreo. Su entrada permite mantener el peso de Santiago en el grupo parlamentario del PSdeG.

Aitor Bouza (en el centro) ocupará el escaño que deja Abalde en el Parlamento de Galicia / Cedida

Renovación también en Lugo

La designación de Abalde no será el único cambio en las subdelegaciones del Gobierno en Galicia. Según fuentes consultadas por Europa Press, también está previsto un relevo en la Subdelegación de Lugo, actualmente ocupada por Isabel Rodríguez, lo que completaría la renovación en los cuatro puestos provinciales del Ejecutivo central en Galicia.