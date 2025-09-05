Dos científicos de la USC captan tres millones de Europa para sus proyectos

Dotadas con hasta 1,5 millones de euros por proyecto, las ayudas Starting Grant suponen uno de los más importantes apoyos que concede Europa para impulsar la investigación científica. El Consejo Europeo de Investigación publicó ayer la lista de los 478 investigadores que recibirán esta financiación en el continente y dos de ellos pertenecen a la Universidade de Santiago (USC). En total se habían presentado 3.928 propuestas para optar a este programa que apoya «proyectos vanguardistas y rompedores, siendo la excelencia científica el único criterio de evaluación».

La matemática Saray Busto Ulloa y el farmacéutico Ismael González García lideran los dos proyectos que se desarrollarán en la USC y han conseguido la financiación por un periodo de cinco años. La convocatoria Starting Grant distingue a personal con una trayectoria postdoctoral de entre dos y siete años.

El hipotálamo y la menopausia

Licenciado en Farmacia por la USC, Ismael González García es investigador del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (Cimus). Recibirá financiación para el proyecto HypoPause, que tratará de averiguar los cambios que se producen en una zona del cerebro, el hipotálamo, durante la menopausia. Con un máster en Investigación Biomédica y un doctorado en Endocrinología, González estuvo durante cinco años en el Centro de Investigación Helmholtz Munich (Alemania). Durante ese tiempo, obtuvo las prestigiosas becas Alexander von Humboldt y Marie Curie. En 2023, gracias al programa Ramón y Cajal, retornó a España para continuar su investigación en el Cimus.

González explica que «el hipotálamo es un área cerebral clave que controla múltiples sistemas fisiológicos, como el balance energético (lo hace, por ejemplo, regulando el hambre, la saciedad y el gasto energético), la homeostasis de la glucosa y el metabolismo óseo». Las hormonas ováricas actúan sobre esta zona para regular la fisiología femenina, pero después de la menopausia, su produción se detiene y tanto el estradiol como la progesterona disminuyen drásticamente. «A partir de estudios previos, sabemos que esta falta de hormonas afecta a la función hipotalámica», prosigue. Hasta ahora ya se conocía que el mecanismo hipotalámico esta relacionado con la aparición de los sofocos asociados a la transición menopáusica. Sin embargo, aún está por explorar si la menopausia «provoca una alteración en los mecanismos hipotalámicos que controlan el metabolismo y si estas posibles alteraciones influyen en los cambios metabólicos asociados a esta etapa de la vida de una mujer».

La financianción que llegará gracias al programa Starting Grant «permitirá desarrollar un plan de investigación mediante técnicas de secuenciación de ARN, análisis histológica en modelos preclínicos de menopausia y edición genética in vivo para comprender si existe una alteración en los mecanismos hipotalámicos que controlan el metabolismo», indica la USC. La finalidad es descubrir si estos mecanismos explican las alteraciones en la adiposidad, en la homeostasis de la glucosa y en el metabolismo óseo que se producen durante la menopausia.

Supremun

El otro proyecto de investigación que recibirá hasta 1,5 millones de euros de financiación europea ha sido bautizado como Supremun. Está liderado por la doctora en Matemática Aplicada por la USC, Saray Busto. La científica completó su formación doctoral con los profesores E.F. Toro, en la University of Trento, y G. Rozza, en la International School for Advanced Studies (SISSA). De su experiencia internacional destacan el período posdoctoral en el grupo del profesor M. Dumbser, en la UNITN, e invitaciones a congresos de excelencia como el Oberwolfach y el Mittag-Leffler. Busto ha trabajado como profesora en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidade de Vigo. Desde 2024 es Investigadora Ramón y Cajal en el grupo de Investigación en Enxeñería Matemática de la USC y está vinculada al Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (Citmaga).

Su proyecto de investigación está «centrado en el desarrollo y estudio teórico de nuevos métodos numéricos que preserven la estructura de modelos hiperbólicos de la mecánica de los medios continuos», indicó ayer la USC en un comunicado. El objetivo final del proyecto es diseñar, «por vez primera, métodos numéricos que verifiquen de forma simultánea todas las propiedades estruturales de los modelos: compatibilidad termodinámica, conservación de las soluciones de equilibrio, verificación de las involuciones naturales y preservación de los límites asintóticos».

También en A Coruña

El Consejo Europeo de Investigación concedió ayer también otra ayuda Starting Grant a un investigador vinculado a los campus de la comunidad autonóma. Se trata de Guillermo Lorenzo de la Universidade de A Coruña. La UVigo no ha conseguido colocar ninguno de sus proyectos entre la lista de beneficiarios. En total Europa destinará 761 millones de euros para esta convocatoria de las Starting Grant destinada a centros de investigación y universidades de 25 países. Según el Consejo, Alemania con 99 ayudas, Reino Unido con 60, Países Bajos con 44 y Francia con 41 son los que más han conseguido.