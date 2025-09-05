A concurso las obras para trasladar de la cafetería de Historia su biblioteca

Con un presupuesto base de licitación que asciende a 395.244,15 euros (IVA incluido), el Consorcio de Santiago acaba de publicar la licitación de unas obras en Xeografía e Historia que, entre otras cosas, permitirán contar dentro del edificio con un espacio reservado para los fondos de las publicaciones periódicas de la biblioteca. Unos fondos que permanecen desde septiembre del año pasado en la cafetería de la facultad, lugar al que fueron trasladados 27.000 libros cuando la aparición de unas grietas en el entonces depósito de la biblioteca alertó del riesgo de colapso por una carga de 150.000 volúmenes que ponía en peligro la seguridad de un edificio de más de dos siglos de antigüedad.

La publicación en la Plataforma de Contratación del Estado contempla también la restauración, conservación y limpieza de las fachadas este y sur del claustro del inmueble.

Plazo de ejecución de seis meses

Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 30 de septiembre, y la adjudicataria deberá llevar a cabo las obras en un plazo de ejecución no superior a los seis meses. Un período que se fija teniendo en cuenta que los espacios en los que se ha programado intervenir cuentan con accesos a través de zonas exteriores e interiores de circulación general del edificio, con lo que la idea es que las obras que se ejecuten entorpezcan lo mínimo posible tanto la actividad del personal como de los alumnos de una facultad que a diario utilizan en torno a 1.600 personas.

En cuanto a la actuación prevista en las fachadas sur y este del claustro, el Consorcio informa que únicamente se centrará en las fábricas pétreas, donde se restaurará, conservará y limpiará para detener y estabilizar los procesos de alteración de los «paramentos pétreos, provocados pola degradación biolóxica, ambiental, construtiva e antrópica», además de arreglar los daños más relevantes en la zona.

Subvención del Consorcio

Respecto al espacio propio que se reservará dentro de la facultad para depositar los fondos de las publicaciones periódicas de la biblioteca, se recuerda que la Universidade de Santiago recibió en enero de este mismo año una subvención directa por parte del Consorcio de Santiago para llevar a cabo aquellas intervenciones de reforma y rehabilitación que se consideren necesarias para poder habilitar una nueva ubicación para esos libros, «grazas ao incremento das aportacións das administracións consorciadas»; es decir, tanto la Administración General del Estado como la Xunta de Galicia y el Concello de Santiago, en los presupuestos de este ejercicio del Consorcio.

Por último, se indica en relación con esta licitación que las obras previstas en la reforma interior del emblemático edificio compostelano ubicado en pleno casco histórico consistirán en la demolición de tabiques, falsos techos y carpintería interior para acondicionar un despacho y un local que permita el depósito de publicaciones, «renovando as instalacións de electricidade, datos e protección de incendios, con repasos nos pavimentos e pintado de paramentos».

Inversión de al menos 22 millones para una reforma integral

No obstante, esa nueva ubicación no se plantea como la definitiva, que previsiblemente no se materializará mientras no se lleve a cabo una remodelación completa de un edificio que lleva sin ser sometido a una reforma integral desde la década de los años setenta, y en el que aunque en los noventa se actuó en sus ventanas, existe en la actualidad un problema de filtraciones y humedades.

De momento, y sin fecha para esa intervención por falta de financiación para poder ponerla en marcha, en el plan director de la Facultade de Xeografía e Historia de 2021 se apuntaba a una inversión necesaria de al menos 22 millones de euros.

Tanto por la elevada cantidad a invertir como por el elevado número de usuarios con los que cuenta cada día el edificio, la USC podría plantearse una alternativa como la que se está poniendo en práctica en la Facultade de Medicina -otro inmueble histórico en pleno corazón de la zona monumental de Santiago-programando las actuaciones de mejora del inmueble en diferentes fases.

La Universidade de Santiago cuenta ya, al menos, con el proyecto para acometer una rehabilitación completa.