Conxo celebra las fiestas en honor a Nosa Señora da Mercé con procesión y pulpada

El barrio de Conxo se viste de fiesta para celebrar a su patrona, Nosa Señora da Mercé, que este domingo volverá a llenar de fervor las calles de Santiago. Aunque en esta edición no habrá verbena, puesto que no llegó a constituirse una comisión de fiestas, los vecinos del barrio no han querido que se pierda esta tradición. Así, el domingo, a partir de las 10.00 horas, las bombas de palenque anunciarán el comienzo de los festejos, que darán paso a la salida de la tradicional procesión.

El cortejo partirá de la iglesia del convento de las Madres Mercedarias, en el centro de Santiago. Nosa Señora da Mercé procesionará acompañada por la Banda de Música Municipal de Brión y la Asociación Cultural de Música e Baile Tradicional de Conxo. Portarán el estandarte y las cintas José García Asorey, Dolores Álvarez Otero y Ana García Álvarez.

Recogido el desfile en la iglesia parroquial de Conxo, a las 13.00 horas tendrá lugar una eucaristía solemne. A continuación tendrá lugar una comida popular que corre a cargo de Pulpería García.

Los vecinos que se han puesto al frente de la fiesta quieren agradecer la colaboración de todas aquellas personas, empresas y entidades que con sus donaciones, apoyo y participación han hecho posible que se pueda llevar a cabo la procesión en honor a la patrona del barrio de Conxo, en especial a Mónica Martínez, «filla do Carrana».