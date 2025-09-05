El festival Ateneo Barroco ofrece 6 conciertos en Santiago

El VII Festival Ateneo Barroco se hará en Santiago del 8 al 22 de octubre. Así lo indicó este jueves en la presentación el presidente del Ateneo de Santiago, Francisco Candela, y el director artístico del certamen, José Víctor Carou, al detallar la lista de protagonistas de un evento multisede.

Recitales

Este festival promovido por el Ateneo de Santiago se abre el 8 de octubre en el Teatro Principal con Camerata Boccherini (Paolo Grazzi; oboe barroco; y Massimo Spadano, violín); el 10, actúan ahí Ars Atlántica / Manuel Vilas (más Nadia Vázquez, musette; y Anna Margules, flautas); el 14, Kenneth Weiss (clave) en el Salón Teatro; el 17, María Espada, Manuel Minguillón y el Collegium Musicum Madrid en la Igrexa da Universidade; el 21, la Capela Compostelana (Carmen Ferreiro y Francisco Luengo) en el Salón T.; y el 22, Ars Lachrima (con Enrike Solins) en el Paraninfo da Universidade. Citas siempre a las 20 horas, salvo la final, a las 20.30 h.

Parte de los protagonistas en Santiago del festival Ateneo Barroco 2025. / Cedida

El abono de los seis conciertos de pago del Festival Ateneo Barroco vale 35 euros y la entrada diaria, 10 €, precios que con el Carnét Joven o la compra de menores de 30 años, se quedan en 25 y 8, respectivamente. Habrá actividades paralelas.

Actividades complementarias gratuitas

Ademais, el VII Festival Ateneo Barroco ofecerá varias actividades complementarias gratuitas, como una conferencia de Beatriz Cancela (lunes 13 de octubre; 19:30 h.; en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19), la proyección del documental The Quest for Tonewood (el 15 de octubre en Numax, a las 19:45 h.), un club de lectura con obras de Harriet Constable (sesión moderada por Carlos Valdés) y Helena Attlee (Olaia Tubío y María Villamarían), los días día 9 y 15 de octubre, a las 18 h. en la Praza de Salvador Parga, nº 4, segundo piso y la Rúa Concepción Arenal, 9, respectivamente) y un concierto de improvisación llamado Fractais Sonoros con el pianista Alejandro Vargas en el Hostal dos Reis Católicos (el día 18; 20;30 h.).