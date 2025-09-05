Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»

Ryanair emitió ayer un nuevo comunicado para desmentir al presidente de AENA, Maurici Lucena, que este martes afirmó que la aerolínea de bajo coste desmantelaba sus bases en aeropuertos regionales para llevar los aviones a terminales donde puede cobrar más caros los billetes. Con un lenguaje completamente impropio en el ámbito de la comunicación, la aerolínea irlandesa asegura en su nota de prensa que la afirmación del directivo del gestor aeroportuario es falsa, puesto que los aviones que se retirarán de las bases regionales, como la de Santiago, «se trasladarán a Italia, Hungría, Suecia o Marruecos, que están eliminando impuestos a la aviación o bajando tasas aeroportuarias para fomentar el crecimiento».

Esta información no coincide con la que la compañía ha trasladado al personal afectado por los recortes. Al menos en el caso de Lavacolla, Ryanair ha trasladado a sus pilotos y a las tripulaciones de cabina que los dos aviones hasta ahora basados en Compostela operarán en Alicante y Málaga, lo cual se acerca a la versión ofrecida por el presidente de AENA.

Un tripulante de cabina con el que pudo hablar ayer EL CORREO critica en primer lugar «la falta de información» por parte de la aerolínea irlandesa a su personal. De momento, indica, solo se les ha comunicado la decisión del cierre y a los azafatos se les ha propuesto el traslado a las bases de Málaga y Alicante, las mismas a las que se destinarán los aviones basados en Lavacolla. «Para nosotros es un perjuicio muy grande: que nos ofrezcan estas bases no es la solución, ya que desde allí no tendremos ni siquiera vuelo directo a Santiago porque la compañía elimina estas conexiones», explica el azafato, al tiempo que apunta que en la base de Santiago hay actualmente entre 75 y 80 tripulantes de cabina. A los que se suman en torno a 22 pilotos. A estos la aerolínea les ha ofrecido también Canarias y Madrid como alternativas tras el cierre de la base de Lavacolla.

En cuanto al personal de tierra y los servicios auxiliares, desde estos departamentos indican que su futuro es ahora mismo «una incógnita» y que ya se prevén despidos. No obstante, la aerolínea de momento no ha comunicado nada oficialmente al personal, en total, unos 180 trabajadores, que ya se han puesto en contacto con sus respectivas organizaciones sindicales.

Los pilotos mantuvieron ayer un primer contacto con los sindicatos y quedaron en reunirse de nuevo el próximo 11 de septiembre para estudiar la situación con mayor detalle. Los azafatos también han contactado con sus representantes sindicales, aunque señalan que la información que les ha trasladado por el momento la compañía irlandesa «es muy escueta y esperamos que nos diga algo más detallado en pocos días».

Desde los servicios auxiliares, por su parte, se pusieron ayer en contacto con esta Redacción para denunciar la falta de información por parte de Ryanair, ya que se tuvieron que enterar de detalles como las rutas que se eliminan a través de los medios de comunicación.