Nuevo corte de tráfico en la rúa García Lorca por las fiestas patronales

Debido a la celebración de las fiestas patronales del barrio de Guadalupe, la rúa García Lorca de Santiago estará cortada al tráfico entre el 5 y las 4.00 horas del 8 de septiembre.

Cabe recordar, que la mencionada calle se encuentra actualmente cortada al tráfico en su sentido descendente debido a las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo.

Cartel informativo de las obras de reurbanización de la rúa García Lorca de Santiago / Concello de Santiago

Modificaciones en el transporte urbano

Debido al corte de tráfico, la línea 8 del transporte urbano hará el recorrido habitual hasta la rúa Pastoriza, desviándose por San Caetano, praza de España, rúa dos Irmandiños y retomando el itinerario habitual en Chan de Curros.

Este desvío se realizará a partir de las 10 horas del viernes 5 y hasta la finalización de los servicios del domingo, y se añade al que ya se está realizando por las obras.

Quedarán suprimidas, durante los días indicados, las siguientes paradas: 60 y 61 de avenida de Castelao, y la 237 (nº14), 239 (nº21), 238 (nº20) y la 240 (nº8) de Federico García Lorca.