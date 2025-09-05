Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo corte de tráfico en la rúa García Lorca por las fiestas patronales

La calle permanecerá cortada al tráfico durante la celebración de las fiestas patronales del barrio de Guadalupe

El nuevo corte se suma al ya existente por las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la zona

Nuevo corte de tráfico en la rúa García Lorca por las fiestas patronales / Concello de Santiago

Debido a la celebración de las fiestas patronales del barrio de Guadalupe, la rúa García Lorca de Santiago estará cortada al tráfico entre el 5 y las 4.00 horas del 8 de septiembre.

Cabe recordar, que la mencionada calle se encuentra actualmente cortada al tráfico en su sentido descendente debido a las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo.

Cartel informativo de las obras de reurbanización de la rúa García Lorca de Santiago

Cartel informativo de las obras de reurbanización de la rúa García Lorca de Santiago / Concello de Santiago

Modificaciones en el transporte urbano

Debido al corte de tráfico, la línea 8 del transporte urbano hará el recorrido habitual hasta la rúa Pastoriza, desviándose por San Caetano, praza de España, rúa dos Irmandiños y retomando el itinerario habitual en Chan de Curros.

Este desvío se realizará a partir de las 10 horas del viernes 5 y hasta la finalización de los servicios del domingo, y se añade al que ya se está realizando por las obras.

Quedarán suprimidas, durante los días indicados, las siguientes paradas: 60 y 61 de avenida de Castelao, y la 237 (nº14), 239 (nº21), 238 (nº20) y la 240 (nº8) de Federico García Lorca.

