Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O festival Go!Go!Zo! organiza este finde un torneo 3x3 de baloncesto en Santiago

O campionato terá lugar este sábado 6 e domingo 7, a partir das 10:00 horas no Complexo do Monte do Gozo, e estenderase ata a noite

O festival Go!Go!Zo! organiza este finde un torneo 3x3 de baloncesto en Santiago

O festival Go!Go!Zo! organiza este finde un torneo 3x3 de baloncesto en Santiago / CEDIDA

El Correo Gallego

Máis de 450 participarán esta fin de semana no Torneo Go!Go!Zo! 3x3, a segunda edición da competición de baloncesto que organiza o festival Go!Go!Zo! en colaboración coa Federación Galega de Baloncesto.

O Torneo Go!Go!Zo! desenvolverase entre mañá e pasado dende as 10:00 a 21:00 horas no Complexo do Monte do Gozo de Santiago.

A maiores do propio campionato de baloncesto, que terá lugar de xeito simultáneo en dúas pistas, haberá tamén unha formación específica de 3x3 organizado pola FEGABA e unha ampla programación de actividades de lecer para toda a familia, con diferentes inchables para cativos e maiores.

O evento terá ademais carácter benéfico, pois durante as dúas xornadas realizaranse sorteos de camisolas deportivas e unha comida solidaria en favor da Fundación Andrea.

Desta forma, unha porcentaxe de todos os menús que se vendan durante a fin de semana doaranse a esta organización, que da apoio a nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais e as súas familias.

Esta inciativa, realizada en colaboración con FEGABA, enmárcase dentro da quinta edición do festival Go!Go!Zo!, e conta co apoio da Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia e a Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Para máis información sobre o regulamento e horarios, pode consultarse a web e as redes sociais do festival.

Unha segunda edición exitosa

A presentación do evento tivo lugar esta mañá na praza central do Complexo do Monte do Gozo, e contou coa presenza do secretario xeral da Lingua, Valentín García; o representante da organización do festival Go!Go!Zo!, Julio Asorey; e a Directora Xeral de FEGABA, Susana Fernández. Durante a presentación, Asorey destacou o éxito desta segunda edición do torneo, “que aumenta a participación en máis de 150 persoas con respecto ao ano pasado”, e agradeceu o apoio amosado dende a Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia e da Secretaría da Lingua, “por facer posible un evento que nos permite reunir á mocidade galega nun lugar emblemático do Camiño de Santiago como é o Monte do Gozo, fomentando a nosa lingua e o deporte”.

Pola súa banda Valentín García, Secretario da Lingua, puxo en valor durante a súa intervención que “é un pracer apoiar iniciativas orixinais coma este torneo, que permiten potenciar a lingua galega entre a mocidade en ámbitos de lecer saudables, como son as competicións deportivas”.

Xa por último Susana Fernández, Directora Xeral de FEGABA, quixo destacar o éxito que teñen o seu deporte e este tipo de iniciativas entre a mocidade, “cunhas inscricións que se esgotaron moi rápido, pese a aumentar o número de participantes”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents